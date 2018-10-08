56.6 ملياراً تجارة الإمارات مع أميركا في 8 أشهر

المصدر: دبي- أشرف رفيق

بلغ حجم التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة 15.42 مليار دولار (56.6 مليار درهم) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وذكرت وزارة التجارة الأميركية في بيانات على موقعها الإلكتروني، أن الصادرات الإماراتية إلى الولايات لمتحدة بلغت 3.202 مليارات دولار، بينما بلغت الصادرات الأميركية إلى الإمارات 12.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس العام الجاري.

وبلغت التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة 2.45 مليار دولار في أغسطس وحده من العام الجاري، منها 2.1 مليار دولار صادرات أميركية إلى الإمارات، و352.4 مليون دولار صادرات إماراتية إلى أميركا.