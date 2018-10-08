مركز الغرير يعلن عن إطلاق «السوق»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز الغرير، أول مركز تسوق في دول مجلس التعاون الخليجي، عن إطلاق «السوق» (ذا ماركت)، والذي يعتبر إضافةً مميزة تهدف الى تعزيز تميزه في عالم تجارة التجزئة وتجربة التسوق المبتكرة. ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع استراتيجيته الجديدة للتطوير الشامل لعام ٢٠١٨ الهادفة الى تقديم بيئة خلاقة تتماشى مع اتجاهات السوق وتطلعات المستهلكين.

وقال سامي الحكيم، نائب رئيس مركز الغرير: يسلط «السوق» الضوء على تطويراتنا الرئيسية في مركز الغرير، إذ نسعى جاهدين لخدمة عملائنا من خلال توفير ما يناسب اتجاهات السوق وسلوك العملاء بهدف خلق منصة فريدة لأسلوب حياة جذابة مليئة بالتنوع وتجربة مميزة للمتسوقين، وذلك تعزيزاً لرؤيتنا المستقبلية.