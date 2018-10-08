مجموعة «إم بي إف» تبحث الاستثمار في كمبوديا

المصدر: دبي - البيان

بحثت مجموعة «إم بي إف» الوطنية الاستثمارية، مع القنصلية الكمبودية في دبي، سبل الاستثمار في كمبوديا، وعلى رأسها إنشاء منتجع صحي في العاصمة الكمبودية «بنوم بنه»، ويتضمن المنتجع العديد من الجوانب، أبرزها منتجع للسياحة العلاجية البيئية ومساحات للمعالم الخضراء الكمبودية.

واجتمع الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ورئيس مجموعة «إم بي إف» الاستثمارية، مع كمال جي اغوستين، القنصل الكمبودي، وتناول الاجتماع أوجه التعاون وسبل الشراكة والاستثمار في كمبوديا، والتسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمرين، والإجراءات المتبعة في حالة الاستثمار.

وأشار القاسمي إلى أن مشروع المنتجع الصحي، في حالة تنفيذه سيقام على 4 ملايين قدم مربعة، وسيكون بالشراكة مع الحكومة الكمبودية، من خلال جهة وطنية عندهم، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ مليار درهم، وسيكون بمثابة مشروع خدمي صحي ترفيهي تاريخي.