«لاين سايت» تطوّر مشاريع بـ10 مليارات دولار في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «لاين سايت» المتخصصة في مجال الاستشارات الإنشائية، عن أنها تعمل حالياً على تطوير مشاريع تزيد قيمتها الإجمالية على 10 مليارات دولار، وذلك بالتزامن مع احتفالها بمرور 10 سنوات على افتتاح مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط في مدينة دبي عام 2008، نجحت خلالها في تحقيق نمو سنوي في الإيرادات بنسبة 6.6٪.

وتعتبر الإمارات سوقاً رئيسياً للشركة، حيث تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع للقطاعين الحكومي والخاص. وتشرف الشركة على تكلفة وإدارة العديد من مشاريع التطوير السكني والفندقي على نخلة جميرا، بالإضافة إلى العديد من المشاريع العقارية الأخرى بما في ذلك «كاليفورنيا ريزيدنسيز» في منطقة دبي لاند، حيث يتولى فريق الشركة إدارة المشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 150 مليون دولار.

وتنشط شركة «لاين سايت» في تقديم الخدمات الاستشارية التي تركز على إدارة التكلفة والمشاريع في عدد كبير من القطاعات الصناعية بما في ذلك التجزئة والتجارة والضيافة ومراكز البيانات. وتشمل محفظة مشاريعها البارزة مشروع تطوير مارينا البحرين متعدد الاستخدامات الذي تقدر تكلفته بأكثر من 430 مليون دولار، ومشروع مدينة ذاخر متعدد الاستخدامات في مكة المكرمة والذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، ومشروع سيتي سنتر إشبيلية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال داميان جالوجلي المدير الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط: «شهدنا خلال السنوات العشر الماضية نمواً كبيراً في المنطقة بفضل توسعنا في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين. ويعود نجاحنا في هذه المنطقة بشكل رئيسي إلى العلاقات الوثيقة التي طورناها مع عملائنا وجودة خدماتنا والأعمال التي نقدمها فضلاً عن فهمنا العميق لسوق منطقة الشرق الأوسط. ولدينا سجل حافل في إنجاز الكثير من المشاريع المرموقة مما ساهم في تعزيز ثقة العملاء في قدرتنا على تسليم مشاريعهم في الوقت المحدد وضمن الميزانية».