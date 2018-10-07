القنصل العام لكوريا: دبي نموذج غير مسبوق ولا تقارن بغيرها

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف جيون يونج ووك، القنصل العام لكوريا الجنوبية في دبي، الإمارة بأنها تعد بمثابة نموذج غير مسبوق في العالم، وأضاف أنها لا تقارن بغيرها من حيث دورها العالمي.

وتطرق جيون يونج ووك إلى التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بين كوريا الجنوبية والإمارات، فذكر أن كوريا صارت ثامن أكبر شريك تجاري للإمارات من حيث حجم الواردات، والتاسع من حيث حجم الصادرات.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم الوطني لكوريا الذي يوافق الثالث من أكتوبر من كل عام، حيث احتفلت به القنصلية العامة لجمهورية كوريا في دبي والإمارات الشمالية بيوم التأسيس الوطني من خلال استضافة حفل استقبال بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، في فندق الحبتور بالاس في دبي، كما حضر حفل الاستقبال العديد من الضيوف البارزين، منهم ماجد الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، كما رحّبت القنصلية الكورية بالعديد من الشخصيات الحكومية من دبي والإمارات الشمالية ورجال الأعمال المحليين.

وضم حفل الاستقبال هذا العام موسيقى كلاسيكية كورية يقوم بها رباعي كلاسيكي والجايجم، حيث عزفت هيه وان غانغ للحاضرين قطعة موسيقية كورية تقليدية.

وأفاد جيون يونج ووك بأن حجم التجارة الثنائية بين البلدين ناهز 15 مليار دولار. وأضاف أن عدد الشركات الكورية العاملة في الإمارات بلغ 170 شركة، بينما بلغ عدد مواطنيه المقيمين في الإمارات 13.000 شخص.

واستعرض ووك مساهمة الشركات الكورية في حركة الإنشاءات بالإمارات، وبدبي تحديداً، فذكر قيام شركة «سامسونغ سي أند تي» في إنشاء برج خليفة؛ ومساهمة شركة «دوسان للصناعات الثقيلة» في ابتكار تقنيات رخيصة وصديقة للبيئة لتحلية مياه البحر وإنتاج مياه الشرب.

وأشار جيون يونج ووك إلى «دبي إكسبو 2020»، والذي وصفه بأنه سيكون حدثاً مشهوداً وسيخلق نمواً اقتصادياً جديداً في الإمارات. وأكد جيون يونج ووك أن الشركات الكورية تتلمس الفرص للمشاركة في هذا الحدث من أجل تحقيق مكاسب للبلدين، تعزيز التعاون بينهما وتوسيع نطاق الروابط التجارية التي تنطلق من الإمارات للربط بين منطقة الشرق الأوسط وقارات العالم المختلفة.