40 مليوناً لإنشاء جناح بولندا في إكسبو 2020

المصدر: دبي - بشار باغ

اعتمدت هيئة الاستثمار والتجارة البولندية تصميماً قدمته شركة «دبليو إكس سي إيه»، لبناء جناح بولندا في إكسبو 2020 دبي، بتكلفة إجمالية 40 مليون درهم (9.3 ملايين يورو) على أن يتم إرساء مناقصة العمليات الإنشائية للجناح، خلال الربع الأول من 2019.

ونشر الموقع الرسمي لمشاركة بولندا في إكسبو expo.gov.pl، تفاصيل تصميم الجناح الذي تم اختياره، بعد منافسة شاركت فيها 68 شركة بولندية ودولية متخصصة في الهندسة المعمارية. ويقع الجناح في منطقة التنقل، ضمن موقع إكسبو 2020.

ويحاكي التصميم الفائز، حركة الطيور المهاجرة، مع مكونات مستدامة، مثل الأخشاب، بتصميم عصري ومساحات انسيابية، بحيث يرمز إلى تنقل الأفراد والأفكار والتجارة بين الدول. وسيضم الجناح الذي يمتد على مساحة 1876 متراً مربعاً، ساحة رئيسة للعرض، وقاعة اجتماعات.

40 مليون درهم تكلفة جناح بولندا في إكسبو 2020