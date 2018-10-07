«الإمارات» ناقلة العام ضمن جوائز «أفييشن 100»

المصدر: دبي- البيان

نالت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، جائزة «ناقلة العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» ضمن جوائز «أفييشن 100» السنوية، التي تنظمها مجلة «إيرلاين إيكونوميكس»، والتي تكرم أفضل الناقلات الجوية أداءً، بالإضافة إلى أفضل الصفقات التمويلية والتأجيرية المبتكرة والناجحة التي تتم خلال العام. وقد جرى تسليم الجوائز خلال حفل عشاء المؤتمر السنوي 2018 الذي نظمته المجلة في دبي.

وحصلت طيران الإمارات وشركاؤها في العمليات التمويلية أيضاً على جائزة «صفقة العام المبتكرة»، بفضل صفقة استئجار خمس طائرات إيرباص A380. وتسلم الجائزة نائب رئيس أول الدائرة المالية في طيران الإمارات نيرمال غوفينداداس.

رقابة صارمة

ويجري اختيار الشركات الفائزة بجوائز «افييشن 100» نتيجة مسح على نطاق واسع ضمن الصناعة وعملية تحكيم ورقابة صارمة. وقد نالت الشركة لقب «ناقلة العام» بفضل أدائها المالي والعائد على الراكب الكيلومتري، وطلبيات الطائرات، بالإضافة إلى استمرار عمليات توسيع الأسطول وشبكة المحطات. وتواصل الشركة أيضاً العمل على تحفيز الطلب، مع تقديم تجربة رائعة على طائرات أسطولها، الذي يعد من بين الأحدث في الأجواء.

شراء طائرات

وتصدرت الشركة عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية مع التزامين مهمين بشراء طائرات جديدة في العام الماضي. فقد أعلنت خلال معرض دبي للطيران 2017 عن اتفاقية بقيمة 15.1 مليار دولار أميركي لشراء 40 طائرة بوينج 787-10 دريملاينر ستبدأ في تسلمها عام 2022.

وفي أوائل عام 2018، عززت طيران الإمارات التزامها نحو برنامج إيرباص A380 مع صفقة بقيمة 16 مليار دولار أميركي لشراء 36 طائرة إضافية من هذا الطراز. وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل في العالم لطائرات البوينج 777 وA380، وتؤكد طلبيات العام الماضي على التزام طيران الإمارات بتشغيل أسطول من الطائرات ذات الجسم العريض يتيح لها مواصلة إدخال مبتكرات وتحسينات جديدة على خدماتها ومنتجاتها المتميزة.

الابتكار في المنتجات

وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، أثبتت طيران الإمارات ريادتها على مستوى الصناعة عندما يتعلق الأمر بالابتكار في مجال المنتجات، وذلك عندما كشفت النقاب عن جناح الدرجة الأولى الجديد المغلق بالكامل على طائرات البوينج 777-300ER البالغة مساحته 40 قدماً مربعاً.

واحتوت الأجنحة الجديدة على أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك وضعية الجلوس المريحة «انعدام الجاذبية» المستوحاة من وكالة الفضاء الأميركية ناسا، و«النوافذ الافتراضية» للأجنحة الوسطى، وطلب الخدمة بمكالمات الفيديو الشخصية، إلى جانب الإضاءة الفريدة وميزات التحكم في مناخ الجناح.

كما خضع أسطول طيران الإمارات من طائرات البوينج 777-200LR للتجديد مع مقصورة درجة رجال أعمال جديدة تتميز بمقاعد أكبر وتوزيع 2-2-2. كما تم تغيير تصميم الصالون الجوي على طائرات A380 بمظهر جديد وخيارات جلوس أكثر وإضاءة ملونة وميزات تقنية أخرى.

ويواصل عملاء طيران الإمارات في جميع الدرجات الاستمتاع بالأطباق المستوحاة من مختلف مناطق العالم، ووفرة الخيارات الترفيهية، حيث يوفر نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جائزة أفضل نظام ترفيه جوي من سكاي تراكس للسنة الرابعة عشرة على التوالي، ما يصل إلى 3500 قناة بأكثر من 40 لغة، بما في ذلك نحو 900 فيلم من جميع أنحاء العالم.

توسيع الشبكة

حققت الشركة خلال السنة المالية 2017/‏ 2018 أداءً قوياً، حيث ارتفعت إيراداتها إلى 92.3 مليار درهم، وسجلت أرباحاً قدرها 2.8 مليار درهم، ونقلت أكثر من 58 مليون مسافر و2.6 مليون طن من البضائع. وواصلت توسيع شبكتها، حيث تخدم حالياً أكثر من 160 وجهة في 86 دولة عبر القارات الست، بالإضافة لدخولها في العديد من الشراكات الإستراتيجية، بما في ذلك مشاركة واسعة بالرمز مع فلاي دبي، حيث توفر هذه المشاركة أكثر من 200 وجهة فريدة.