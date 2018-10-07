«ون جي بي آر» أفضل مشروع مستقبلي سكني في 2018

المصدر: دبي - البيان

في إطار الدورة الخامسة عشرة من «جوائز سيتي سكيب للأسواق الناشئة»، حصدت شركة «دبي للعقارات»، التابعة لدبي القابضة، وشركة «إيدج» المعمارية، جائزة «أفضل مشروع مستقبلي سكني متوسط إلى عالي الارتفاع» لعام 2018 في الإمارات، وذلك عن مشروعها الراقي «ون جي بي آر».

ومن المقرر أن يرسي مشروع «ون جي بي آر» الواعد آفاقاً جديدة في القطاع السكني الفاخر في دبي بفضل أسلوب الحياة المفعم بالفخامة الذي يقدمه هذا المشروع. ويتم بناء البرج في إحدى آخر المساحات المتوفرة للبناء في منطقة جميرا بييتش ريزدنس الرائجة، ومن المتوقع أن يتم تسليمه في الربع الأخير من عام 2019. واستلم ممثلون عن شركة «إيدج» التي تعد المستشار الرئيس للمشروع، الجائزة.