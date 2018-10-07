زوار «جيتكس شوبر» يقتنصون عروض اللحظات الأخيرة

المصدر: دبي - البيان

اختتم أمس معرض جيتكس شوبر 2018، الحدث الأضخم والأعرق من نوعه على مستوى المنطقة في مجال المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، بنجاح وإقبال كبيرين، وشهد المعرض منافسة حامية بين تجار التجزئة على تقديم أضخم العروض الترويجية غير المسبوقة، التي ساهمت في استقطاب حشود من الزوار القادمين للاستفادة من العروض المذهلة والجوائز الرائعة والمنتجات الحصرية.

ووفر المعرض إلى جانب تشكيلة واسعة من الهواتف وأجهزة التلفاز الذكية والحواسيب المحمولة والمنتجات الإلكترونية المنزلية وأجهزة الألعاب والإكسسوارات الرقمية والكاميرات، مجموعة من المنتجات التي تُعرض للمرة الأولى على الإطلاق في الإمارات، ومنتجات أخرى يقدم المعرض آخر فرصة لشرائها قبل أن تتوقف نهائياً.

وشهدت اللحظات الأخيرة من اليوم الأخير في المعرض تكثيف الشركات لعروضها الترويجية والخصومات الكبيرة على معظم المنتجات الإلكترونية المطروحة، وذلك بالتزامن مع الإقبال الكبير من الزوار لاقتناص الفرص والعروض الاستثنائية على المنتجات الإلكترونية والذكية التي يمتاز بها المعرض خلال انعقاده في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر.

وشهد المعرض إقامة منطقة مخصصة لإثراء تجارب الزوار تحمل اسم Xperience Zone، وتغطي أربعة أقسام، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المعرض لتزويد الزوار بالمعرفة التي تتيح لهم إمكانية اتخاذ قرارات مستنيرة عند شراء المنتجات من المعرض.

وعزز معرض «جيتكس شوبر» في دورة هذا العام عروضه القيّمة عبر إتاحة الكثير من الصفقات المجزية لزواره، فضلاً عن زيادة فرص فوزهم بالكثير من الجوائز المذهلة التي لا تتوافر في متاجر التجزئة التقليدية، وذلك من خلال تنظيم باقة واسعة من المسابقات اليومية وعلى مدار ساعات عمل المعرض.

واستضاف معرض جيتكس شوبر مجموعة واسعة من الخبراء المتخصصين في مجال التكنولوجيا من موقع «تيك رادار» ضمن إحدى المناطق المخصصة لإثراء تجربة الزوار، وذلك بهدف مساعدة الزوار على اختيار أفضل المنتجات عند الشراء.

كما عقد سلسلة من الجلسات المخصصة لتقديم النصح والمشورة، حيث وفر خبراء التكنولوجيا الدعم والتوجيه والنصح إلى الزوار ما يتيح لهم الاستفادة من الأجهزة الإلكترونية التي يشترونها على النحو الأمثل.

وشهد المعرض وللمرة الأولى في تاريخه إقامة مسابقات في ألعاب الفيديو استمرت على مدى 5 أيام، حيث تنافس أكثر من 400 شخص من أمهر اللاعبين من دولة الإمارات وخارجها لإثبات قدراتهم المميزة في عالم ألعاب الفيديو. علاوة على ذلك، تم توفير المنطقة المخصصة لإثراء تجارب الزوار عروضاً تقديمية خاصة بإطلاق المنتجات ويتم بثها بشكل مباشر من أرض المعرض.

كما استضاف المعرض «إمكوان» خبير التكنولوجيا ومبتكر المحتوى الشهير على موقع يوتيوب والحائز على الكثير من الجوائز، والذي يصل عدد المشتركين على قناته إلى حوالي 44 ألف مشترك.

كما تم تدشين منطقة تجارب المتسوقين المخصصة للطائرات بدون طيار أحدث المناطق الجديدة في المعرض.

واشتملت فعاليات المعرض ضمن إطار مفهوم «تسوّق واربح» على إطلاق الكثير من المسابقات الإضافية الممتعة في مختلف مناطق المعرض وعبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة له، بما في ذلك المسابقات التي تقام على مدار الساعة طوال أيام المعرض، وعروض أسعار تسوق ملائمة للجميع.

وشملت قائمة الجوائز المتوافرة سيارة MG ZS الرياضية متعددة الاستخدامات، و50 قسيمة شرائية بقيمة 1000 درهم من شركة ديل، وباقة يومية من رحلات السفر إلى العاصمة الجورجية تبليسي، والعاصمة الأذرية باكو، والعاصمة الأرمينية يريفان، وولاية جوا الهندية، ومنطقة الهرسك في جمهورية البوسنة.