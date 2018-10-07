عائشة بن بشر: دبي تتحدى الحذر العالمي في تبني التقنيات المتطورة

المصدر: دبي – وائل نعيم

أعلنت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية لـــ«البيان» أن دبي الذكية ستكشف عن حزمة من المبادرات والحلول الذكية في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، مشيرة إلى أن زوار جناحها سيلمسون المستقبل عبر التجارب الحياتية التي يتضمنها سواء على مستوى تجارب الأفراد أو المؤسسات والخدمات الحكومية.

وقالت بن بشر: إن الرؤية الشجاعة للقيادة في دبي وتحدّي الحذر العالمي في تبني التقنيات العالمية جعل دبي الذكية تأخذ موقع قيادة جهود ذكاء المدن وسعادتها على مستوى العالم وأصبحت مقصداً لكل من يريد تحقيق حلم له بتوظيف تقنية ما لإحداث تغيير جذري في إحدى تجارب العمل أو الحياة.وأصبح العالم يحضر لدبي ليشهد تطبيقات المستقبل حية اليوم دون منازع.

وبينت أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة تعتمد على أنسنة تقنيات متقدمة جداً ستبث الحياة في تجربة أسلوب حياة مدينة المستقبل منذ اليوم. وسيتم الكشف عن خدمة اتحادية جديدة غير مسبوقة وذات أثر كبير على سكان وزوار الإمارات. كما ستعلن دبي الذكية عن تحديثات متقدمة جدا في مجالات التقنية الحديثة والاستراتيجيات القائمة عليها، وهو ما يمكن زوار المعرض من مشاهدة تجارب حياتية متكاملة أصبحت دبي الذكية توفرها على مستوى المدينة.

إنجازات

وقالت: تهدف دبي الذكية من مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، إلى تعزيز أسلوب الحياة الذكية الذي أصبح الناس في دبي يتلمسون تأثيراته على أرض الواقع عبر التجارب الإنسانية اليومية المختلفة، وكما تهدف دبي الذكية لإبراز الدور الاستراتيجي لتكامل الجهود بين دبي الذكية وشركائها من مختلف الجهات لتحقيق أهداف التحول الرقمي، وتسليط الضوء بشكل أوسع وأكبر على تجربة دبي الرائدة في هذا المجال.

كما نسعى من خلال المشاركة إلى استعراض إنجازات دبي الذكية في مسيرة تحويل دبي إلى أذكى وأسعد مدينة على وجه الأرض، وتسليط الضوء على مسار الخطط القادمة لدبي الذكية لتعزيز عملية التحول الذكي للإمارة.

وأضافت: حققت خدماتنا ومشاريعنا نجاحاً كبيراً لمسناه من خلال مدى رضا الجمهور في دبي، وتقبله للخدمات الذكية والإقبال على استخدامها لكونها صممت لجعل حياتهم أكثر سهولة وسعادة.

كما لاقت مشاريعنا إشادات دولية، حيث حصدنا عدة جوائز عالمية مرموقة، منها «جائزة مشروع المدينة» عن «استراتيجية دبي للبلوك تشين»، وذلك خلال مشاركتنا في قمة العالم للمدن الذكية ببرشلونة، وجاء الفوز وسط منافسة شديدة مع مدنٍ من 58 دولة قدمت 309 مشروعات من حول العالم، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى المحلية والإقليمية والدولية. كذلك جائزة «مايكروسوفت داينمكس للتحول الرقمي» 2017 عن فئة القطاع الحكومي، وجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية.

وفورات

وبينت الدكتورة عائشة بن بشر أنه بفضل استخدام التقنيات المتقدمة، والحلول الذكية، والخدمات المشتركة توفر الحكومة اليوم ما يعادل 5.4 دراهم مقابل كل درهم تنفقه الحكومة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، توفر البنية التحتية المشتركة 100 مليون درهم سنوياً.

كما ساهمت خدمات تخطيط الموارد الحكومية في تحقيق أكبر وفورات لحكومة دبي بواقع 1.2 مليار درهم، تضمنت خدمات دعم الأعمال اليومية مثل التمويل والموارد البشرية والمشتريات وإدارة الأصول.

وفيما يخص المواضيع المتوقعة أن تحتل دائرة الضوء خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2018، قالت الدكتورة عائشة بن بشر: من المتوقع أن تستحوذ التقنيات المتطورة من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وآليات توظيفها في عملية التحول الذكي للمدن، على اهتمام الحدث هذا العام، كما نتوقع أن يسلط الحدث الضوء على قطاعات رئيسية للمدن الذكية، من الواقع المعزّز والافتراضي، وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكي، وتطورات المدن في مسيرتها نحو التحول الذكي بالكامل.