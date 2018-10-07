«يونيتوب ايرلاينز» تستعد لتشغيل رحلات شحن جوي بين «كونمينغ» الصينية ودبي

المصدر: دبي-البيان

تخطط ناقلة الشحن الصينية يونيتوب ايرلاينز، لتشغيل رحلات شحن بين مدينة كونمينغ الصينية ودبي باستخدام طائرة شحن من طراز بوينغ 747، وذلك وفقاً لنائب رئيس شركة يونيتوب ايرلاينز يانغ فان.

وقال يانغ في خطاب ألقاه على هامش أعمال مؤتمر للتشجيع على التعاون في النقل الجوي، نظمه وفد إقليم يونان الصيني في فندق كيمبنسكي مول الإمارات في دبي: «تخطط شركة يونيتوب ايرلاينز، وبهدف دعم تنمية الطيران المدني والتجارة بين الصين ودولة الإمارات، إلى تشغيل رحلة شحن على متن طائرة بوينغ 747 بواقع 3 رحلات أسبوعياً بين كونمينغ ودبي عبر مطار آل مكتوم الدولي».

وتشغل الناقلة الصينية في الوقت الراهن طائرات مخصصة للشحن من طراز بوينغ 747 وايرباص 300.

وعبر جو بيضون، رئيس علاقات الأعمال التجارية والاتصال لقطاع الشحن في مؤسسة مطارات دبي، والذي حضر المؤتمرالذي نظمه وفد هيئة الإصلاح والتنمية الإقليمية في إقليم يونان الصيني، عن دعم مؤسسة مطارات دبي التام لهذه العمليات.

وقال رئيس الوفد الصيني زهانغ تشانغ شينغ، نائب رئيس هيئة الإصلاح والتنمية الإقليمية في إقليم يونان الصيني والمدير العام لإدارة تنمية الطيران المدني في إقليم يونان: «نتوقع أن نعزز الترويج التسويقي المشترك لرحلات شركات الطيران، والسوق السياحية، وعلى وجه الخصوص سوق الشحن الجوي، وذلك لكي ندفع عملية تنمية الاقتصاد والتجارة الثنائية، كما نتوقع التشجيع على تبادل المنتجات الزراعية الخضراء الوفيرة التي تحمل خصائص سهل يونان مع دولة الإمارات».

وأضاف: «كان لنا لقاء مع الكابتن خالد حميد آل علي، مدير إدارة النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، الذي رحب بالمزيد من الرحلات بين المطارات في الإمارات وإقليم يونان».

وتابع: «أعتقد أن كلا الجانبين يشاركان بشكل كامل في بناء»الحزام والطريق«، وبناء طريق الحرير الجوي، وتعزيز الترابط والاتصال البيني».

وقال خليل المرابط، مدير إدارة أعمال الطيران في مؤسسة مطارات دبي: «يمثل تعزيز العلاقات السياحية والتجارية بين الصين ودبي استراتيجية رئيسية لمؤسسة مطارات دبي».