«جيتكس للتقنية» خارطة عالمية لمستقبل التحول الرقمي

المصدر: أعد الملف: وائل اللبابيدي

توقّع خبراء تقنية أن يرسم «أسبوع جيتكس للتقنية» في دورته الثامنة والثلاثين هذا العام خارطة التحول الرقمي في المنطقة والعالم لسنوات عدة، خصوصاً وأن دبي باتت، بفضل قيامها بالعديد من المبادرات الرائدة عالمياً في فضاء الثورة الصناعية الرابعة، أحد اللاعبين العالميين الكبار في مسرح التقنيات العالمي.

وتتوقع «غارتنر» أن ينمو حجم سوق التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 155 مليار دولار بنهاية العام الجاري إلى 168.8 مليار دولار بحلول 2020، ويتوقع خبراء أن يكون لـ«أسبوع جيتكس للتقنية» أثر كبير على العديد من القطاعات التجارية، ويعزّز رحلة الابتكار الرقمي في 25 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً.

ستسلّط الدورة الجديدة التي ستحمل شعار «تجربة المستقبل العمراني والخدمي» الضوء على 4 قطاعات هي: المدن الذكية والواقع المعزّز والافتراضي وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكي، إلى جانب المدن الذكية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، التي تستخدم تقنيات الجيل المقبل في البنية التحتية.

وسيشهد الحدث في دورته الثامنة والثلاثين التي تنطلق في الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «تجربة المستقبل العمراني والخدمي» مشاركة ممثلين ومتحدثين من أكثر من 10 مدن ذكية عالمية من دبي وأمستردام ولشبونة ومصر لعرض تجاربهم الخاصة للمرة الأولى في تطبيقات المدن الذكية التي ستكون أحد أهم أربعة موضوعات رئيسية هذا العام إلى جانب الواقع المعزّز والافتراضي وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكي. في حين ستضم النسخة الثالثة من «جيتكس فيوتشر ستارز 2018» أكبر فعالية للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، مجموعة من أبرز المتحدثين من جميع أنحاء العالم لتغطية ثلاثة قطاعات، هي التسويق الرقمي والمدن الذكية والتمويل.

ابتكارات

وقال عمار المالك المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت: سنقوم بعرض بعض الأعمال والابتكارات الرائدة في مجتمع مدينة دبي للإنترنت، والمتماشية مع شعار «جيتكس» هذا العام «موطن الأفكار العظيمة»، تتضمن أحدث المفاهيم التي طورتها شركات التكنولوجيا، واستعراض بيئة الأعمال المتميزة في المستقبل من خلال «مركز الابتكار»، الذي سيكون مكاناً مزدهراً ومبتكراً ومبدعاً في موقع استراتيجي في قلب مدينة دبي للإنترنت، والذي تم تصميمه خصيصاً لرعاية المواهب والإبداع، وتعزيز المزيد من النمو المتواصل لبيئة الأعمال في المنطقة، مضيفاً أنه سيتم كذلك بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين تقديم وجهات نظر حول عدد من الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تم تطويرها بشكل تعاوني داخل مجتمع مدينة دبي للإنترنت، بالإضافة إلى توفير تجربة سلسة ستأخذ الزوار في رحلة اختبارية عبر مساحات مخصصة لعرض التقنيات المبتكرة والحلول الذكية.

وأضاف: «وبما أن إنشاء المحتوى الرقمي هو أحد المجالات الأسرع في ابتكار المحتوى، سيكون لدينا استوديو مجهز بأحدث المعدات السمعية البصرية جاهز لاستقبال منشئي المحتوى المبتكرين من داخل وخارج مجتمعاتنا. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم مناطق التطوير أفكاراً وحلولاً لمحترفي التكنولوجيا الذين يعملون مع هؤلاء الشركاء.

والألعاب هي الأخرى قطاع تكنولوجي مثير، والتطورات في الألعاب تؤثر بشكل متزايد على مجتمع التكنولوجيا الأوسع. في جيتكس، سنعطي الفرصة لتجربة بعض أحدث التقنيات التي توصلنا إليها من خلال شركائنا.

وبما أن العديد من الشركات الناشئة والراسخة حققت نجاحاتها داخل مجتمع مدينة دبي للإنترنت. فسوف نحتفل ونعرض ابتكاراتها عبر مجموعة واسعة من قطاعات التكنولوجيا من الألعاب، عبر حلول المنصات الرقمية إلى الروبوتات».

أنظمة

وقال منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي في مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء) إن الشركة ستقوم في دورة هذا العام من المعرض باستعراض مميزات شبكة الجيل الرابع الخاصة بنا من خلال توفير جميع متطلبات الأنظمة والحلول المصممة للمدينة الذكية والآمنة، والتي تتماشى مع خطة دبي الاستراتيجية وتضمن مواءمة أنظمة وشبكات الاتصالات مع المعايير المتبعة دولياً. وبما يتماشى مع التزامنا بتحقيق رؤية الحكومة في استشراف واستحداث مسرعات المستقبل وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق الإنجازات وابتكار الحلول للتحديات للوصول إلى الريادة العالمية.

وحول حجم قطاع الاتصالات المتخصصة في الإمارات، أفاد بوعصيبة: «وفقاً لبعض الخبراء والتقارير التي صدرت أخيراً، يبلغ حجم قطاع الاتصالات المتخصصة في الإمارات ودول المنطقة حوالي مليار ونصف المليار درهم، ويتوقع نمو السوق في العام الجاري بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي.

كما نتوقع أن يتصدر الذكاء الاصطناعي المشهد خلال «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، حيث ستعرض كثير من الحلول المبتكرة للمدن الذكية من قبل الشركات المتخصصة في تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء».

أمن



وقال أمير كنعان، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في «كاسبرسكي لاب» إن جيتكس أثبت نفسه بأنه أكثر أحداث تقنية المعلومات نجاحاً في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الشركة ستعرض في جيتكس 2018 حلّها الدفاعي Kaspersky Threat Management and Defense للأمن الإلكتروني، إضافة إلى حلول أمنية أخرى.

ويجمع هذا الحلّ قدرات كاسبرسكي لاب المضادة للهجمات الموجهة وخدمات الأمن الإلكتروني المتمثلة بالحلول Kaspersky Anti Targeted Attack، وKaspersky Cybersecurity Services، والحلّ الجديد Kaspersky EDR ضمن منصة واحدة تمنح الشركات والجهات الحكومية الفرصة لاعتماد نهج استراتيجي للكشف عن الهجمات المعقدة ضمن البنية التحتية لتقنية المعلومات، والتحكّم بنجاح في بيئاتها الأمنية والتمتع بالرؤية المتعمقة فيها من خلال تخفيف المخاطر في عالم اليوم الرقمي.

وأكّد كنعان أهمية الإمارات كمركز استراتيجي وسوق مهمة بالنسبة للشركة، نظراً لما تتميز به من بيئة ملائمة للأعمال التجارية واقتصاد سريع النمو. متوقعاً أن ينمو حجم سوق الأمن الإلكتروني في الشرق الأوسط من 22.14 مليار دولار بحلول العام 2022، وفقاً لتقرير صادر عن «ماركتس أند ماركتس»، ونرى أنفسنا مساهمين في تحقيق هذا النمو. ويظهر التزامنا تجاه هذه السوق الاستراتيجية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تغذي التحول الرقمي وتنمية المواهب وريادة الأعمال.



تعلم الآلة

وقال ديمتريس رايكوس مدير عام شركة «إسيت الشرق الأوسط» إن الشركة المتخصصة في حلول الأمن الإلكتروني ستعرض خلال الحدث دور تقنية تعلم الآلة في اكتشاف البرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى موضوعات المصادقة الثنائية وهي تقنية غير مستغلة في بيئات الشركات.

على الرغم من شعبية استخدامها الكبيرة بين الأفراد، وكيف يمكن دمجها بسهولة مع مختلف الخدمات والتطبيقات لتجنب انتهاكات البيانات وأيضاً الحماية من هجمات الفدية عبر «بروتوكول سطح المكتب البعيد» RDP.

وأضاف: «لدى إسيت مجموعة كبيرة من الحلول التي تقدمها للقطاعات المهمة والحيوية في الإمارات والمنطقة مثل «حلول إسيت لنقاط النهاية» و«تشفير نقاط النهاية» و«حلول إسيت للمصادقة الثنائية» و«استخبارات التهديدات».

أتمتة

وقال تبريز سيرف، المدير الإقليمي لشركة F5 نتوركس لمنطقة الخليج وإفريقيا المتخصصة في مجال الحلول الخاصة بالبيئات متعددة السحابة إن الشركة ستقوم بطرح حل BIG-IP Cloud Edition الذي يعزز أمن المؤسسات حسب مفهوم الاستهلاك والترخيص وفقاً لكل تطبيق مستخدم، أي انطلاقاً من وحدات تسليم التطبيقات الافتراضية ADC القادرة على تنفيذ وأتمتة الخدمات القائمة على السياسات ضمن كل مرحلة من مراحل عمليات التطوير والإنتاج، بالإضافة إلى أن حل مزامنة طبقة المقابس الآمنة SSL Orchestrator من إف 5 سيوفر قدرات مزامنة رائدة قائمة على السياسات، وشاملة لكل مراحل سلسلة الخدمة الأمنية لأي امتداد أو جهاز أو تطبيق متصل بالشبكة.

وأضاف: «نحن نمر بأوقات حاسمة من شأنها تغيير قواعد اللعبة على مستوى الصناعة. سنعمل خلال فعاليات جيتكس 2018 على طرح رؤيتنا، الأكثر إقناعاً وجاذبية حتى الآن، حول مدى فاعلية الحقائق الرقمية الجديدة في إثراء مسيرة نهضة وازدهار المنطقة ككل، إلى جانب كيفية نشر وحماية وتحسين أداء التطبيقات بأفضل الطرق ضمن سياق البيئات متعددة السحابة».

شاشات

بدوره قال سامح جمال مدير تطوير الأعمال في «إيه أو سي» و«فيليبس» سنعرض هذا العام شاشات «اجون٣» الإصدار الأحدث لشاشات الألعاب من «إيه أو سي»، وكذلك الإصدارات الحديثة من الشاشات المكتبية من «فيليبس» التي تتميز بالنحافة والأداء المتميز والوضوح الأعلى لعرض صور مذهلة من كل الزوايا ومن الحافة إلى الحافة لتقدم أحدث تجربة عرض كمبيوترية مع مراعاة أحدث التقنيات للسلامة المتعلقة بأعين المستخدم.

وأضاف: «بلغ إجمالي حجم المبيعات لأجهزة شاشات الكمبيوتر حوالي 379 ألف جهاز تقريباً في النصف الأول من العام 2018. وهناك انخفاض في السوق بالنسبة لحجم المبيعات في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول بنسبة 21%.

حلول

وقال جوناثان وود، المدير العام لشركة إنفور لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأوروبا إنه وبالتزامن مع موجة عمليات التحول الرقمي في المنطقة، يأتي «أسبوع جيتكس للتقنية» ليشكل الأرضية الحاضنة والمثالية لاجتماع مديري المعلوماتية، كي يتمكنوا من تبادل أفضل الممارسات المستخدمة في ابتكار التقنيات القائمة على السحابة، وذلك بهدف تحسين مستوى العمليات والحد من التكاليف والتعقيد.

وأضاف: «ستتاح للزوار فرصة الاطلاع على القدرة العالية للحلول القائمة على العلم التي توفرها شركة إنفور للاستفادة من الكميات الهائلة من البيانات السلوكية والتشخيصية. وبفضل خاصية توليد الرؤى ضمن الزمن الحقيقي، سيصبح بإمكان مديري المواهب تخصيص النماذج التنبؤية التي تتيح للمؤسسات تحقيق الاختيار الأفضل للمواهب المناسبة، والحفاظ عليها وتنمية مهاراتها على طول دورة حياة الموظف».

وأضاف أن إنفور «ستعرض في جيتكس حلول CloudSuites، وهي حزمة حلول صناعية هادفة ومخصصة قادرة على تغطية مجموعة متنوعة من احتياجات القطاعات الحيوية ضمن اقتصادات المنطقة، بما فيها قطاع التصنيع، والرعاية الصحية، والتوزيع، وسلسلة التوريد، والخدمات الفندقية، بالإضافة إلى حلول إدارة أصول المؤسسة، وإدارة رأس المال البشري، وعمليات التحليل الشبكية Birst، وإدارة علاقات العملاء.

مدن



وقالت حنان درويش، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج وباكستان إنه وبالتناغم مع شعار المعرض «تصميم المجتمعات العمرانية في مدن المستقبل»، فإن مفاهيم المدن ستحتل مكانة مهمة خلال دورة المعرض لهذا العام.

وتحتاج المدن الذكية لضمان سهولة الوصول إلى بيانات المواطن، وتحديد حالات الاستخدام القادرة على توفير عوائد على الاستثمار، إلى جانب ضمان أمن البيانات. كما أن عمليات تحليل البيانات للحصول على استخلاص الرؤى والمعلومات الفورية يتطلب امتلاك المواهب المناسبة، والتدريب الضروري على حلول الجيل المقبل من علم البيانات.

وأضافت: «سنستعرض من خلال مشاركتنا المرتقبة ضمن فعاليات معرض جيتكس قدرة تقنيات إنترنت الأشياء على إدارة المباني بشكل أفضل، وتحسين مستويات إنتاج ونقل الطاقة، وحماية البنى التحتية الوطنية المهمة والحيوية. كما سنقوم بعرض «مركز الابتكار المتنقل»، الذي يعمل بالطاقة الشمسية، في ساحة ذي بلازا، حيث ستسلط الضوء على 17 حالة استخدام خاصة بمنظومة EcoStruxure من شنايدر إلكتريك.

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تشير توقعات شركة «إيه بيه آي ريسيرش» إلى أن عدد شحنات الأجهزة القابلة للاتصال بشبكات الواي فاي اللاسلكية سيبلغ 35 مليار جهاز تقريباً بحلول عام 2022. كما سترتفع حركة البيانات ومحتوى الفيديو أيضاً بسبب ارتفاع معدل استهلاك البيانات لكل جهاز، مدفوعة باستخدام العديد من التطبيقات الحديثة مثل بث الفيديو المباشر بتقنية الـ 4K، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز وألعاب الفيديو التشاركية، التي تعمل خلال البث المباشر عبر الشبكة.

كما أن كثافة أعداد الأشخاص والأجهزة والتطبيقات المتعطِّشة للنطاق الترددي يجعل من الصعوبة بمكان معالجة التحديات، التي تواجه تكنولوجيا الشبكات اللاسلكية حالياً. كما يعزز انتشار ظاهرة تنويع فئات الأجهزة والتطبيقات، مثل الرسائل الفورية ورسائل التحكم بتقنيات إنترنت الأشياء والاتصال الصوتي عبر شبكة الواي فاي، من مستوى التعقيد الكبير، الذي تعاني منه هذه البيئة بالدرجة الأولى.

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أكّد خبراء أن 6 عوامل رئيسية سترسم مشهد سوق الأمن السيبراني هذا العام، وسيتم مناقشتها خلال المعرض وهي: النقص في الميزانية وموظفو الأمن، ونمو عملاء الخدمات الأمنية المدارة الجدد خصوصاً أن غالبية الشركات لا تزال في مراحل مبكرة من بناء قدرات الرد واكتشاف التهديدات، وزيادة التركيز على المراقبة وكشف الخروقات، وزيادة اهتمام مدراء التقنية بتقارير الامتثال المتطورة، بالإضافة إلى مرونة التسعير والتحول نحو السحابة.

وبحسب شركة غارتنر العالمية للأبحاث، يُتوقع أن تصل قيمة الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2020. وعلى الرغم من أن جميع الموارد التي يتم استثمارها، ما زالت الهجمات السيبرانية ترتفع في كافة القطاعات، وثمة نقص في متخصصي الأمن من ذوي الخبرات والمهارات، كما تشهد عدة مؤسسات صعوبة في الالتزام بسياسات أمنية ثابتة.

هيكلية

تشكل الهيكلية التقنية المفتوحة EcoStruxure التي تمتاز بقابلة التشغيل البيني من شنايدر إلكتريك، الأساس التقني المثالي لإطلاق عمليات التحول الرقمي على مستوى المؤسسات. وتتألف هذه المنظومة من ثلاث طبقات: تتمثل الأولى في المنتجات المتصلة بالشبكة كأجهزة الاستشعار والقواطع والمحركات المختلفة، القاعدة الحيوية لهذه العمليات.

أما الطبقة الثانية فتتمثل في آلية التحكم بالطرفيات التي توفر القدرة على التحكم بالبيئة المحلية بشكل فوري وبزمن حقيقي، وثالثاً طبقة البرمجيات العليا والتحليلات والخدمات والتي توفر رؤى فورية للعمليات التشغيلية. لذا، فإن تحديث مراكز البيانات سيضمن عمل أنظمة تقنية المعلومات بدرجة أمثل من التوافرية والكفاءة والأمان.

ابتكار تقنيات متنقلة عربية المحتوى

يزدهر مجتمع الشركات الصاعدة على مستوى المنطقة في الوقت الذي يسعى فيه رواد الأعمال على ابتكار تقنيات متنقلة عربية المحتوى، من شأنها تلبية احتياجاته ومتطلباته الخاصة على مستوى قطاع التعليم والخدمات اللوجستية والتصميم والتمويل والفنون وغيرها من الصناعات.

وتقوم استراتيجية دبي على السعي لبناء أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تطوراً في العالم، مقرونة بالعديد من المراكز الإبداعية مثل حي دبي للتصميم، الذي يعمل على تعزيز عمليات التحول الرقمي عبر مختلف الصناعات والقطاعات.

انتعاش سوق أجهزة الواقع الافتراضي والمعزّز

من المتوقع نمو عائدات بيع أجهزة الواقع الافتراضي والمعزز بالتزامن مع موجة تطوير تقنيات الأجهزة المنزلية الذكية، مثل كاميرات المراقبة المنزلية، أنظمة أقفال الأبواب، وأجهزة الإنارة الذكية، التي تهدف إلى مساعدة المستهلكين على توفير المال.

شهدت السنوات القليلة الماضية تغيرات كبيرة في تقنيات بث الفيديو حسب الطلب بدولة الإمارات، والمنطقة ككل، الأمر الذي يعزز من الحاجة لوجود عرض نطاق ترددي أوسع. فبالإضافة إلى مشاهدة البرامج عبر الأجهزة المحمولة، يقبل المستهلكون على اقتناء شاشات التلفاز المجهزة بتقنية العرض فائقة الوضوح 4K بهدف مشاهدة البرامج التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت، والتي تتضمن المزيد من المحتوى المحلي الغني.