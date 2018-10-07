شراكة بين «إم بي إف» و«أبوظبي للصناعات الطبية»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت مجموعة «إم بي إف» اتفاقية تعاون مع أبوظبي للصناعات الطبية، لتجهيز مركز عالمي لجراحة اليوم الواحد ضمن مشروع مستشفى «جي بي آر». وقع الاتفاقية، الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ومؤسسة مجموعة «إم بي إف» الاستثمارية، وأيهم إبراهيم الحميش، ممثلاً لأبوظبي للصناعات الطبية.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ «أبوظبي الطبية» للمركز كمرحلة أولى من المشروع حيث يتولى الطرف الثاني تجهيز المخططات والحصول على الموافقات اللازمة للبناء الذي يشغل الطابق الأرضي وثلاثة طوابق علوية. وتصل مدة المشروع إلى 12 شهراً.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي،: «تم اختيار الشركة لما تمتلكه من خبرة طويلة ومتخصصة في مجال التجهيزات الطبية».