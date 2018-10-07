«جمارك دبي» تطور خدمات وتسهيلات التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

ترأس أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، اجتماع المجلس الاستشاري لجمارك دبي، بحضور جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي وعبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية وعدد من مدراء الإدارات الجمركية، كما حضر الاجتماع ممثلو مجموعات الأعمال في دبي، حيث تم عرض الجهود الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي وأبرز التطورات في قطاع التجارة الخارجية.

ورحب أحمد محبوب مصبح بممثلي مجموعات الأعمال مؤكداً حرص جمارك دبي على تعزيز التعاون والتنسيق معهم لدعم تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية لضمان استمرار النمو في تجارة دبي الخارجية.

المبادرات الحكومية

وأضاف: «تعمل دولة الإمارات على تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال إطلاق المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تمكين قطاعات التجارة والاستثمار من التوسع في أعمالها وأنشطتها ومشاريعها دعماً لنمو الاقتصاد الوطني، حيث تم تثبيت رسوم الخدمات الحكومية في دبي وعلى المستوى لثلاث سنوات حتى العام 2021، كما تشمل المبادرات الحكومية تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لكافة قطاعات الأعمال، ونعمل في جمارك دبي على مواكبة هذه الجهود عبر إطلاق مشروعات جديدة تدعم التطور في تجارة دبي الخارجية، حيث نقوم حالياً بتطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة للتجارة الالكترونية بالتعاون مع كافة الشركاء الفاعلين في تطور حركة التجارة الالكترونية، التي تشهد توسعاً متصاعداً على المستويين المحلي والعالمي».

القيمة المضافة

وتحدثت نادية عبدالله كمالي المدير التنفيذي للجمارك العالمية عن الجهود الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحة أن جمارك دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تواكب المبادرات الحكومية ونعمل على تطوير مبادرات جديدة لتشجيع حركة التجارة مع الموانئ الإقليمية بواسطة السفن الخشبية عبر ابتكار أنظمة ذكية، كما نعمل مع الجهات الحكومية المختصة لتطوير المناطق الحرة في إمارة دبي وتحسين القيمة المضافة المقدمة للمستثمرين في المناطق الحرة».

وعرض ادريس بهزاد مدير إدارة العملاء جهود جمارك دبي لتطوير التعاون مع مجموعات الأعمال من خلال المجلس الاستشاري. وعرض أياز مقبول مدير عام شركة دوتك الذراع التقني لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشروع «ناو» لتطوير منصة ذكية لحجز عمليات الشحن البحري.