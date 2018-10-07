البداد العالمية تطرح قاعات متنقلة بقيمة 85 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

تواصل «البداد كابيتال» ضخ استثمارات ضخمة لتوفير مجموعة من القاعات المتنقلة ذات التصاميم الجديدة لقسم التأجير في البداد العالمية، وفي إطار خططها التطويرية أعلن زايد البداد الرئيس التنفيذي لـ«البداد كابيتال» طرح تشكيلة جديدة من القاعات المتنقلة الخاصة بأحجام وتصاميم جديدة كمخزون إضافي خاص للبداد العالمية بقيمة تعادل 85 مليون درهم.

مساحات ضخمة

وقال زايد البداد إن التشكيلة الجديدة تضم قاعات بوكس مساحة إجمالية تقدر بـ 40 ألف متر مربع، وبعرض يصل إلى 50 متراً للقاعة الواحدة من دون أعمدة، كما تضم هذه التشكيلة الخاصة أيضاً قاعات كيرف بمساحة إجمالية تصل إلى 40 ألف متر مربع وبعرض يصل إلى 60 متراً للقاعة الواحدة من دون أعمدة إضافة إلى أجهزة تكييف بطاقة إجمالية 37500 طن بما يعادل 1500 مكيف.

تنوع كبير

وأشار زايد البداد أن القاعات الجديدة تلبي التنوع الكبير للحلول التي تقدمها نطاقاً واسعاً من الأغراض والأعمال فهي مثالية للاستخدام في الأحداث الرياضية والمهرجانات، والمعارض والأحداث التجارية والمناسبات الخاصة والعديد من الاستخدامات الأخرى.

الزيادة الثانية

وأشار إلى أن الزيادة الجديدة في مخزون البداد العالمية هي الثانية من نوعها هذا العام، حيث قامت البداد العالمية خلال العام الجاري بزيادة رأسمال «البداد العالمية»، بمقدار 90 مليون درهم، خصصت لدعم مشاريعها التوسعية بحزمة من المنتجات الجديدة والمطورة للمباني والقاعات المتنقلة، وتضاف القاعات الجديدة الخاصة بمساحة إجمالية تعادل 80 ألف متر مربع إلى مخزون «البداد العالمية» الحالي لقسم الإيجار والبالغ أكثر من مليونين ونصف المليون متر مربع من القاعات المتنقلة، مكونة من أكثر من 462 موديلاً من القاعات المتنقلة بأحجام وأشكال مختلفة.