دبي نحو صدارة الوجهات الأكثر زيارة بحلول 2025

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أكدت تقارير عالمية، أن دبي تمضي قُدُماً نحو صدارة المدن الأكثر زيارة 2025، وأنه تم إدراج الإمارة ضمن أفضل 19 وجهة للزيارة العام المقبل، ووصفتها بأنها إحدى رموز التسوق العالمي.

وأدرجت دبي في قائمة أفضل 19 وجهة للزيارة في 2019، وضعتها شركة الخطوط الجوية البريطانية أخيراً، ضمن مصاف وجهات عالمية، مثل أوساكا في اليابان وسيشل، وتورنتو الكندية وإدنبرة عاصمة إسكتلندا، ومالطا وكرواتيا، ولوس آنجلس، وطوكيو.

وقالت الشركة إن العديد من المدن في هذه القائمة معروفة بهندستها وتاريخها الغني فدبي مثلاً تحتضن «مول دبي» الذي استقبل 80 مليون زائر في 2017. وقالت صحيفة «إكسبريس»، إن دبي حددت لنفسها هدفاً طموحاً، لتصبح المدينة الأكثر زيارةً في العالم بحلول عام 2025، حيث تجذب حالياً 15.8 مليون زائر سنوياً، لكنها تصبو للفوز على منافسيها الثلاثة الكبار، لندن وباريس وبانكوك، وتسعى لاستقبال 25 مليون زائر بحلول هذا التاريخ.

وفي الوقت الحاضر، تحمل بانكوك، عاصمة تايلاند، تاج أكثر الوجهات السياحية زيارة في العالم، بنحو 20.05 مليون زائر سنوياً، وفقاً لمؤشر «ماستر كارد» العالمية لمدن الوجهات. وتأتي لندن في المرتبة الثانية بعدد 19.83 مليون زائر، وباريس في المركز الثالث بواقع 17.44 مليوناً، فيما وضع عدد زوار دبي، البالغ 15.79 مليوناً سنوياً، في المرتبة الرابعة.

وبفضل استراتيجية جديدة، كشف عنها هذا الأسبوع، وضعت دبي الوصول إلى القمة نصب عينيها.

من جانبها، أكدت «ناشيونال جيوغرافيك»، أن دبي تعد رمزاً للتسوق العالمي، حيث أكد تصنيف مطارها الذي جاء في المرتبة الثالثة عالمياً، ضمن قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً، والذي يستقبل 88 مليون مسافر سنوياً، حضورها القوي في المسرح العالمي.