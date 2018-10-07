«سامتيك» تستعرض حلولها الذكية المطورة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «سامتيك ميدل إيست» أن دبي ترسخ ريادتها عاماً تلو الآخر في قيادة المنطقة في استخدام تطبيقات الثورة الرقمية، وذلك عبر تنظيم «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي يعتبر المعرض العالمي الأضخم بالمنطقة في المجالات التقنية الحديثة.

وقال سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سامتيك إن أسبوع جيتكس يضع ملامح الاتجاه العام لمستقبل التقنية في المنطقة وخارجها، حيث يحظى جيتكس بشهرة كبيرة بين المتخصصين الرقميين، وعشاق تقنية المعلومات ورواد التقنية والمستقبليين ورؤساء الشركات على حد سواء.

وأوضح أن حلول «سامتيك» التي يتم تطويرها بالكامل في دبي تعتبر الأكثر تطوراً. وأضاف أن الشركة قامت خلال الفترة الأخيرة بالتوسع في المنتجات التي تقدمها للمؤسسات والشركات العاملة في منطقة الخليج والشرق الأوسط والمطورة بنسبة 100% داخل الإمارات.

وأشار إلى أن «سامتيك» سوف تكون ضمن المشاركين البارزين في الفعاليات، حيث تعتبر من الشركات النشيطة التي تعمل على تطوير حلول ذكية فائقة التطور لتلبي تطلعات الشركات في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين مستويات الإنتاجية، وانتشار خدماتها في مختلف المؤسسات العاملة في الإمارات ودول الخليج، ما جعلها فاعلاً رئيسياً في مختلف المؤتمرات التي تستضيفها دبي.

وأضاف أنه مع التوقعات بوصول حجم الإنفاق في قطاع التقنية إلى مليارات الدولارات خلال الأعوام المقبلة، فليس من المفاجئ أن يجذب المعرض مثل هذا الاهتمام المطلق، مشيراً إلى أن الدورة السابقة لجيتكس حضرها نحو 147 ألف زائر، حيث أبهرهم التنوع الشديد وحجم الابتكارات التي تستشرف المستقبل.