«أدنيك» تستضيف 10 معارض ومؤتمرات في أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف شركة أبوظبي الوطنية للمعارض أدنيك، ما يزيد على 10 معارض ومؤتمرات إقليمية ودولية خلال الشهر الجاري في مراكزها بأبوظبي والعين، وتتوقع الشركة استقبال آلاف الزوار والعارضين والخبراء والمتخصصين خلال هذه الفعاليات.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: «تكتسب الفعاليات الجديدة التي تستضيفها مراكزنا في العاصمة أبوظبي ومدينة العين، أهمية استراتيجية متزايدة، كونها تتمحور حول القطاعات الرئيسة التي حددتها خطة ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وفي مقدّمتها قطاع الرعاية الصحية والثقافة والأعمال والترفيه، مما يعزز ثقتنا بدورها المرتقب في التأكيد على مكانة الإمارة كعاصمة لصناعة سياحة الأعمال في المنطقة».

ومن المقرر أن يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض مجموعة من الفعاليات المتنوعة خلال الشهر الجاري أبرزها، الدورة الأولى من «معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2018» المقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر في «أدنيك مارينا».

وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستضيف (أدنيك) يومي 8 و9 الجاري، فعاليات الدورة الثانية من «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، حيث ستتضمن دورة هذا العام العديد من الفعاليات والبرامج وورش العمل، والتي يشارك فيها الطلبة بتجارب ثقافية وتفاعلية تهدف إلى تسليط الضوء على دور الشباب في مستقبل وطنهم ومساهماتهم في البناء والتنمية والتطوير. وسيشارك عدد من المتحدثين والخبراء والمؤسسات المحلية والدولية في فعاليات المجلس من خلال 5 مجالات تشمل، العلوم والتكنولوجيا والثقافة والإعلام والفنون وريادة الأعمال والقيادة والتنمية إضافة إلى الرياضة واللياقة البدنية.

ويقام «المؤتمر الخامس للتأهيل طويل المدى والرعاية المنزلية 2018» في الـ12 من الشهر الجاري. كما تنطلق فعاليات الدورة السادسة من «معرض ومؤتمر فرنشايز العالمي 2018»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر.

ويقام «مؤتمر أبوظبي الدولي للصحة النفسية» في الفترة من 18 حتى 20 من الشهر الجاري. وتستضيف الشركة أيضاً فعاليات معرض «جلف دينتكس 2018» من 20 حتى 22 أكتوبر، حيث سيتم عرض جميع جوانب الأعمال التجارية العالمية للأسنان تحت سقف واحد، وسيجمع أيضاً بين التكنولوجيا الأكثر تقدماً والمعدات. وتقام فعاليات «المعرض الدولي للمجوهرات والساعات أبوظبي 2018» من 25 إلى 29 أكتوبر.

وتستضيف الشركة أيضاً «معرض نجاح 2018» الذي يقام على مدى ثلاثة أيام من 31 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل، حيث يعد حدثاً شاملاً مخصصاً لطلاب الثانوية العامة وآبائهم والمعلمين، وسيجمع المعرض تحت مظلته ممثلي ومسؤولي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من جميع أنحاء العالم.

وفي سياق متّصل، يستضيف مركز العين للمؤتمرات التابع للشركة، فعاليات «مؤتمر الجمعية الدولية لمربي حدائق الحيوان» في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر، والذي يقام أول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يأتي ذلك في إطار التزام حديقة الحيوان في العين حماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وكجزء من دورها التثقيفي ومسؤوليتها تجاه المجتمع. ويبحث المؤتمر العديد من المواضيع من بينها سبل تقديم الدعم لحدائق الحيوان وحفظ التنوع البيولوجي والتعليم البيئي.

ألعاب

ينطلق معرض «جيمز كون الشرق الأوسط 2018» في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، وسيحفل حدث الألعاب الأضخم في الشرق الأوسط بالمسابقات الحية التي تجمع محترفي الألعاب ويوتيوب، والتجارب التفاعلية، وتجارب استثنائية للتنافس مع لاعبين محترفين على أعلى الجوائز.