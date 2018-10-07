جمهور متنوع من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات

قال إيهاب كناري، نائب رئيس قطاع الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة كومسكوب: «نشهد في كل دورة من دورات جيتكس، التقنيات الأكثر تقدماً، وعمليات دفع التحول الرقمي مع قادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

ليس ذلك فحسب، ولكن يوفر جيتكس للشركات الفرصة للاستماع إلى العملاء. فهو يجذب جمهوراً متنوعاً من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، وهو المكان الذي تجتمع فيه كل فروع قطاع التكنولوجيا معاً للكشف عن التوجهات والحلول الجديدة. ونحن متحمسون لنكون في طليعة هذا التحول الذي يحدث في أسرع مركز تكنولوجيا نمواً في العالم».

ولفت كناري إلى أن «كومسكوب» ستسلط الضوء على أحدث حلولها من أجل تلبية الطلب المتنامي والمستمر على النطاق الترددي. كما سنستمع إلى عملائنا ونكشف عن طرق يمكنهم من خلالها التخطيط لمستقبلهم في أثناء إيجاد حلول لمشكلات اليوم.