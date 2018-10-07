تمجيد عبدالله: سوق المجوهرات تكيف مع «القيمة المضافة»

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

أكد تمجيد عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لمجوهرات جوهرة، نمو مبيعات الشركة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بنسبة تتراوح من 3% إلى 7% مشدداً على أن سوق المجوهرات شهد استقراراً في المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري تلاه نمو قوي في المبيعات خلال النصف الثاني.

وأكد تمجيد في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» عقب افتتاح شركة جوهرة لعاشر فروعها في إمارة أبوظبي بمركز دير فيلد مول بمنطقة الباهية أن سوق المجوهرات في الإمارات تكيف مع ضريبة القيمة المضافة حيث لا تشكل نسبتها 5% أثراً يذكر على المشتري.

وقال مع بداية تطبيق الضريبة أوائل العام الجاري لاحظنا إحجام نوعية معينة من المشترين عن شراء المجوهرات لكن بمضي الوقت عادت المبيعات لتنمو مرة أخرى وخاصة أن نسبة الضريبة والمحددة بـ5% لا تشكل تأثيراً سلبياً على المشترين للمجوهرات، وقد تكيفت الأسواق معها سريعاً.

وكشف أن شركة جوهرة للمجوهرات تنفذ حالياً مخططاً توسعياً في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي لرفع عدد فروعها من 93 حالياً إلى 200 فرع بحلول عام 2020، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من عدد فروعها الحالية تتواجد في الإمارات ولديها في أبوظبي عشرة فروع ترتفع إلى 22 فرعاً خلال سنوات قليلة، كما لدى الشركة 6 فروع في سلطنة عُمان و3 في البحرين وفرعان في الكويت وسيرتفع عدد فروع الشركة في السعودية إلى 6 فروع قريباً.

وأوضح أن الفرع العاشر للمجموعة في أبوظبي يتميز بوقوعه في مركز تجاري نشط ومساحة كبيرة تزيد على 370 متراً مما يعطي للمجموعة فرصة كبيرة لعرض تصاميمها المتميزة.

وقال «نحن سعداء جداً لتأكيد حضورنا القوي في أبوظبي من خلال الفرع العاشر فيها لنكون أقرب لجميع زبائننا الكرام، حيث يقدم المتجر مجموعات من الذهب بكافة فئاتها ومجوهرات الألماس واللؤلؤ إضافة إلى الساعات، ويستهدف المتجر الزبائن المقيمين والوافدين».

وأضاف إن المجموعة تسعى لتواجد فرع كبير لها في كل إمارة، لافتاً إلى أن لدى المجموعة فرعاً في الفجيرة يعد من الفروع الكبرى التي تعرض غالبية مجوهرات الشركة.

وأشار إلى أن المنافسة في السوق تتواجد مثل أي قطاع، ولكن أهم ما يميز سوق المجوهرات هو روعة ودقة التصاميم الأمر الذي يفتح باباً قوياً للمنافسة.

وقال: «لسنا دخلاء على السوق فلدينا تراث في تصنيع المجوهرات منذ نحو 110 سنوات وورثنا مهنة الصاغة أباً عن جد، ونحن لسنا تجاراً وسطاء نشتري المجوهرات من هنا لنبيعها في مكان آخر لكننا نصنع مجوهراتنا بأيدينا ولدينا صاغة مهرة ونمتاز بالتصاميم المحلية والخليجية المبدعة والتي تؤدي إلى المزيد من إقبال المشترين علينا».

يذكر أن مجوهرات جوهرة، شركة إماراتية متخصصة في تصنيع المجوهرات بجميع فئاتها وتجارتها بالجملة. وتنتشر متاجرها في دولة الإمارات ودولة الكويت وسلطنة عُمان والسعودية والبحرين ومصر ولبنان والأردن والمملكة المتحدة.