49 شركة عقارية تتنافس على «جائزة العقارات الدولية ـ دبي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الحفل الختامي لـلدورة الأولى من «جائزة العقارات الدولية 2018 - دبي» سيقام في 11 أكتوبر. وتتوقع مصادر الدائرة أن تشهد الدورة درجة عالية من المنافسة، نظرًا لتلقي ترشيحات من 49 شركة على مختلف فئات الجائزة، ومنها 41 شركة محلية.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نسعد بتنظيم هذه الجائزة في دبي، كثمرة لعلاقة الشراكة التي توصلنا إليها مع «جوائز العقارات الدولية».

وبما أن هذا البرنامج العالمي يحظى بشهرة واسعة بين كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع، فإنها ستلاقي حتمًا إقبالاً منقطع النظير من قبل شركاتنا المحلية التي تتطلع دائمًا للتميز. ونحن على يقين تام من أن إنشاء فرع متخصص للجائزة في دبي، يحمل اسم «جائزة العقارات الدولية دبي»، سيزيد قطاعنا العقاري تألقًا، بعد أن نال أكبر الجوائز من المؤسسات العالمية المرموقة».

من جهتها، قالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي، قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: من أهم الأهداف التي نتطلع إلى تحقيقها من وراء شراكتنا مع جائزة العقارات الدولية، دعم المطورين في الدخول في جوائز عالمية ودولية لإظهار مشاريع دبي المتفردة للعالم.

لقد ارتأينا في ذلك وسيلة للترويج لقطاعنا العقاري على مستوى المنطقة والعالم، وسنرى نتائج هذه الجهود من خلال إكساب عقارات دبي المزيد من الشهرة العالمية، لاسيما وأن هذه الجوائز تتمتع بدرجة عالية من الشفافية والمصداقية. وفي هذه المناسبة، نتقدم بالشكر إلى كافة الشركات التي تجاوبت مع حملة الترشيحات، كما نشيد بدور الشركاء والرعاة الذين سيكون لهم دور كبير في إنجاح الحدث«.

وتعد جائزة العقارات الدولية برنامجاً عالمياً للجوائز يحظى بشهرة واسعة بين مختلف الأطراف ذات الصلة بالقطاع، وتقام لأول مرة في دبي ثمرة تعاون مشترك بين أراضي دبي وجائزة العقارات الدولية، ويكون باب المشاركة للتنافس على الجائزة مفتوحًا للمهندسين المعماريين والمطورين ومصممي الديكور الداخلي ووسطاء العقارات العاملين في دبي، مع التركيز على التصميم والجودة والخدمة والابتكار والأصالة والالتزام بالاستدامة، وفتح الباب على مصراعيه للمشاركين خوض المنافسات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال ستيوارت شيلد، الرئيس التنفيذي لـجوائز العقارات الدولية:»يسعدنا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومشاهدة العدد الكبير من المشاركات التي تلقيناها. ومع أن هذه هي السنة الأولى لهذه الجوائز المستقلة لقطاع العقارات في دبي، إلا أننا نتوقع لها نموًا سريعًا.