«كهرباء دبي» تستعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في أسبوع جيتكس للتقنية

المصدر: دبي - البيان

أكملت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) استعداداتها للمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية، الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وتستعرض الهيئة، ضمن منصتها الخاصة رقم (S2-D1) وضمن منصة مؤسسة حكومة دبي الذكية، الذراع التقنية لمكتب دبي الذكية، أحدث حلولها وتقنياتها الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وآخر مبادراتها في مجالات الطاقة النظيفة والشبكات والعدادات الذكية، والتي تهدف جميعها إلى توفير تجربة ذكية ومستدامة غير مسبوقة لإمارة دبي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تنسجم مشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة استشراف المستقبل وابتكار تقنياته وتوظيفها لتحقيق أفضل النتائج، وتأتي ضمن جهود الهيئة لترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات في مجالات المدن الذكية وصناعة المستقبل».

مبادرة

وأضاف: «تأتي مشاركة الهيئة في المعرض عقب إطلاقنا مبادرة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن مبادرة دبي 10X لإعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدمية والإسهام في خلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، حيث تعتزم الهيئة إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها».

أسلوب حياة

تجري الهيئة خلال أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام سحوبات على جوائز قيّمة لـ 80 متعاملاً.ولدخول السحوبات اليومية وفرصة الفوز بجوائز قيمة، سيتأهل المتعاملون الذين أجروا معاملات إلكترونية وذكية خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر 2018، وذلك عبر تطبيق الهيئة الذكي أو موقعها الإلكتروني أو تطبيق «دبي الآن»، أو من خلال البنوك، إضافة إلى استخدام أجهزة الدفع الذاتية التابعة لاتصالات. كما تقدم الهيئة فرصة قيّمة لمتعامليها للدخول في سحوبات الجائزة الكبرى من خلال تفعيل خدمة «الدفع التلقائي» باستخدام تطبيق الهيئة الذكي، أو تطبيق «دبي الآن» حصراً، خلال الفترة من أول يناير 2018 حتى 13 أكتوبر 2018. كما يحظى المتعاملون بفرصة الدخول في سحب «الجوائز اللاحقة للمعرض» خلال الفترة من 14 أكتوبر حتى ديسمبر 2018.