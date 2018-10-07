تنافس قوي على 16 ألف عميل بالقطاعين الحكومي والخاص

يشهد «أسبوع جيتكس للتقنية» تنافساً كبيراً بين كبرى شركات التقنية العالمية والإقليمية، التي تتسابق للحصول على صفقات مع نحو 16 ألف عميل من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال أحمد عودة، مدير عام «في إم وير» في المنطقة إن الشركة تعتزم المشاركة ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2018 للتأكيد على مكانتها المميزة والكبيرة في مجال عمليات التحول الرقمي على مستوى المنطقة؛ حيث ستقوم الشركة باستعراض أحدث حلولها وابتكاراتها في مجال البيئات السحابية، والجدران الأمنية، وبيئات العمل الرقمية، التي تعتبر من العوامل المهمة والحاسمة لنجاح عمليات التحول الرقمي للمؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: «ستسلط شركة في إم وير الضوء على أحدث إنجازاتها وابتكاراتها على امتداد حزمة حلول الربط الشبكي لمراكز بيانات NSX وحزمة الحلول الأمنية، وذلك بهدف مساعدة العملاء في المنطقة على إنشاء بنى شبكية أكثر أمناً وشمولية واستناداً على البرمجيات، وذلك عن طريق حلول «الشبكة السحابية الافتراضية»Virtual Cloud Network، التي تدعم مشاريعهم وبيئاتهم متعددة السحابة وبرامجهم الأمنية المتقدمة بأساليب وطرق مُرضية.

وفي ظل ريادة الهيئات الحكومية في المنطقة لعمليات التحول الرقمي، تشير توقعات مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن معدل الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيصل إلى 155 مليار دولار خلال هذا العام».

وقال معتصم رسلان، المدير الإقليمي للمبيعات في «روكوس نتوركس» في الشرق الأوسط وإفريقيا إن الشركة ستسلط الضوء خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2018، على أحدث حلولها التي تلبي متطلبات الشبكات والاتصال المتنامية، مؤكداً أن المعرض يوفر فرصة ثمينة للتفاعل مع العملاء وفهم متطورات ومتغيرات السوق حالياً.

وأضاف: سنقوم في جيتكس بإطلاق معيار الربط الشبكي 802.11ax الذي تم تصميمه للحصول على ربط شبكي عالي الكثافة، وللتسلح بالقدرة على دعم سعات يصل نطاقها إلى أربعة أضعاف سعة نطاق المعيار السابق 802.11ac Wave 2.

وبفضل المعيار 802.11ax، ستتمكن العديد من نقاط الوصول المستخدمة في البيئات كثيفة الأجهزة، وبشكل جماعي، من تقديم جودة الخدمات QoS المطلوبة إلى المزيد من العملاء، الذين يمتلكون ملفات تعريفية أكثر تنوعاً بسبب استخدامهم لتقنيات الوصول المتشعب للإرسال التعامدي والمقسم OFDMA، وتقنيات تعدد المستخدمين بدخل متعدد وخرج متعدد MU-MIMO.

وأشار رسلان إلى أن دبي تقود عملية التحول في المدينة الذكية من خلال الإيفاء بالمتطلبات المتزايدة والتخطيط للقدرات والسرعة لضمان تجربة عالية الجودة. يعد وجود شبكة لاسلكية قوية جزءاً أساسياً من هذا التحضير - فهو«الصمغ» الذي يجمع المدن الذكية معاً، مما يتيح المشاركة بسهولة لأحمال العمل مع مراكز البيانات وتوصيل الاتصال عبر الشبكات السلكية واللاسلكية.

وقال محمود سامي إبراهيم، نائب الرئيس الإقليمي في شركة «فورس بوينت» إن الشركة ستسلط الضوء على حلولها الأمنية المتركزة على الإنسان، ومجموعتنا الكاملة من التقنيات المتخصصة بأمن السحابة، وأمن الشبكات وأمن المستخدم والبيانات.

وأضاف: «سنقدم عروضاً لمختلف التقنيات لدينا بما في ذلك تقنية تحليل سلوك المستخدم ونقطة النهاية UEBA والتهديدات الداخلية. وتتمثل نقطة الاستقطاب الأكبر هذا العام في تقديم العروض التجريبية الترويجية لحلول الحماية المتكيفة مع المخاطر الأولى في هذا القطاع، وحماية البيانات الحيوية من «فورس بوينت»، في الجناح رقم SR/H2.

كما سيتمكن الخبراء الأمنيون من المشاركة في العروض التكنولوجية التي تظهر مقدرات وسطاء أمن الوصول السحابي CASB لأمن الإنترنت من «فورس بوينت»، وتقنية جدار الحماية من الجيل التالي NGFW التي تركز على الإنسان والحلول عبر النطاق.

وقد تم تصميم البرنامج الأمني المتركز على الإنسان من «فورس بوينت» «للبدء من أي مكان»، حيث يمكن للعملاء اختيار برنامج منع فقدان البيانات DLP، وتحليلات سلوك المستخدم والكيان UEBA، ووسيط أمن الدخول السحابي CASB، وأمن شبكة الإنترنت/البريد الإلكتروني، وحماية البيانات وأمن الشبكات وجدران الحماية من الجيل التالي NGFW، التي يمكن دمجها جميعاً بسلاسة ضمن النظام مع إدارة موحدة لسياسة العمل أو إضافتها إلى البيئة السحابية أو البيئة الداخلية الحالية».