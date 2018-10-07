«رواد» تعتمد 1.2 مليون درهم لمشاريع المواطنين

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» مبلغ 1.2 مليون درهم، لدعم وتمويل عدد من المشاريع لرواد الأعمال المواطنين في الإمارة، بحيث يتم تمويلها من خلال برنامج التمويل المباشر الخاص بالمؤسسة أو من خلال مصرف الشارقة الإسلامي «نظام التمويل غير المباشر».

وجاء اعتماد تمويل هذه المشاريع بعد اجتيازها للإجراءات والشروط المعتمدة للحصول على التمويل.

وعقدت اللجنة أمس اجتماعها الدوري الثالث عشر، برئاسة خالد بن بطي الهاجري وبحضور الأعضاء: رغدة تريم، وخليل المنصوري وعبد الله الطنيجي، وحمد المحمود مدير المؤسسة، وشارك في الاجتماع من الإدارة التنفيذية كل من الدكتور خالد مقلد مستشار تنمية المشاريع، وفاطمة آل علي مديرة إدارة دعم وتمويل المشاريع، وهيثم الشرقاوي رئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع.

وناقشت اللجنة أيضاً تطوير آليات التمويل المتبعة للمشاريع بأنواعها المختلفة، للوصول إلى أفكار ومقترحات جديدة لتسهيل وتقليل الإجراءات وتسريع حصول أعضاء المؤسسة على التمويل المناسب لمشاريعهم في الوقت الملائم لهم.

وأوصت اللجنة بالتواصل مع المصارف المعنية لبحث إعادة دراسة تمويل المشاريع المتعثرة في حال تحقيقها إيرادات منتظمة بناء على عاملي الدخل المنتظم وضمان مؤسسة رواد.