تعاون وثيق بين ساين تكنيك وسيمنس

المصدر: دبي - البيان

احتفلت كل من «ساين تكنيك»، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة عيسى صالح القرق»، وشركة سيمنس الألمانية العملاقة بمرور 45 عاماً على شراكتهما الحصرية في دبي والمناطق الشمالية، وذلك خلال حفل أقيم مؤخراً في قاعة الاحتفالات بفندق أرماني. وحضر الفعالية كوكبة من أبرز المساهمين وأعضاء فريق العمل في مجموعة عيسى صالح القرق، إلى جانب عدد من العملاء والوكلاء ممن لعبوا دوراً محورياً في تعزيز الشراكة التاريخية بين الجانبين.

وكان عيسى صالح القرق، رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق وقع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة سيمنس منذ ما يزيد على 4 عقود من الزمن لتوزيع منتجات وخدمات هندسة الطاقة في المدن ذات التوسع المتنامي. وبعد ذلك بفترة قليلة، شهدت الشراكة بين الجانبين نمواً لافتاً لتشمل كامل محفظة سيمنس من المنتجات الخاصة بقطاع الطاقة. أما اليوم، فتتعاون فرق عمل الشركتين بشكل وثيق في ما بينهما بهدف ضمان مستقبل مشرق لقطاع الطاقة عبر توفير الحلول المبتكرة والمستدامة في عدد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الأخرى.

وقال عيسى فريد القرق، الرئيس التنفيذي لشركة ساين تكنيك: شراكتنا الناجحة مع شركة سيمنس تستند إلى أسس راسخة من الثقة والتقدير والاحترام المتبادل. ونجحنا سوياً في تحقيق النمو والتطور، مما أتاح لنا المساهمة بشكل فعال في نمو وتطور وطننا. ونحن نتطلع قدماً لترسيخ شراكتنا على مدى العقود القادمة.

وقال ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في منطقة الشرق الأوسط: «أفضى تعاوننا المثمر وطويل الأمد إلى تحقيق الكثير من النجاحات التي تمثّلت في توفير قيمة مضافة للمجتمع وقطاع الأعمال على حد سواء. وأنا أتطلع قدماً لمواصلة وتعزيز هذه الشراكة القوية مستقبلاً».