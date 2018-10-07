ورش عمل في دبي حول إطلاق الشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

تنظم «بيزنس مينتالز» خلال الشهر الجاري سلسلة من ورش العمل حول إطلاق الشركات الناشئة بدبي. وتحمل السلسلة عنوان «سبع خطوات لانطلاقة الأعمال بشكل مثالي»، وهي تتألف من قسمين تتناول فيهما الجوانب الشخصية والتجارية لانطلاق أي شركة.

وتقدم معلومات وأفكاراً وخيارات متعددة لكي يتمكن المشاركون من اتخاذ القرارات الصائبة بناءً على المعلومات وجيهة قبل الانطلاق في عالم الأعمال بمفردهم. وتعقد ورش العمل في فندق تريب من ويندهام في البرشاء هايتس خلال الفترة من 23-30 أكتوبر.

وقال ستيف آشبي، مؤسس بيزنس مينتالز: يستطيع المشاركون اتخاذ قرارات صائبة وصحيحة بناءً على معلومات مناسبة، ومعرفة إذا ما كان بإمكانهم إطلاق شركة أم لا، وكيفية فعل ذلك بشكل محترف لبدء شركتهم الخاصة. ويمكن للأشخاص الذين لديهم شركاتهم الخاصة أن يستفيدوا من هذه الندوة أيضاً لأنّهم يستطيعون اختبار افتراضاتهم السابقة وتعلم طرق تفكير جديدة.

وهي تشمل عروضاً تقديمية عن مواضيع مختلفة إلى جانب تمارين تفاعلية تساعد المشاركين والحاضرين على فهم المفاهيم، وتتيح لهم فرصة الاجتماع فردياً مع الخبراء للحصول على أجوبة عن كل أسئلتهم.