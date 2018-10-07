شركة العزل للطاقة تنجح في ترتيب تسهيلات مالية جديدة

المصدر: المنامة- البيان

أعلنت شركة العزل للطاقة نجاحها في ترتيب تسهيلات مالية بقيمة 243 مليون دولار. وساهم في هذه التسهيلات المالية الجديدة المؤسسة العربية المصرفية، بنك الكويت الوطني، بنك المشرق، بنك البحرين الوطني، والبنك الأهلي المتحد، وتحل هذه التسهيلات المالية الجديدة محل التمويل الأصلي الذي تم في عام 2004 عبر ائتلاف مكون من 9 بنوك عالمية ومصرفين إقليميين.

وكانت شركة العزل للطاقة فازت في يونيو 2004 بمناقصة عالمية تنافسية طرحتها وزارة المالية البحرينية، واستقطبت عدداً قياسياً من العطاءات المقدمة من شركات عالمية متخصصة في قطاع الطاقة. وتشغل شركة العزل للطاقة محطتها - بعقد «بناء وامتلاك وتشغيل»- بطاقة إنتاجية تبلغ 950 ميغاوات مبنية على تقنية تشغيل توربينات الغاز المتطورة من شركة «سيمنز» الألمانية، وبدأت الشركة عملياتها التجارية في يونيو 2007.