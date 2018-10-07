الصحف البريطانية تبرز استراتيجية دبي للسياحة لعام 2025

المصدر: دبي- سيد صالح

أثارت استراتيجية دبي للسياحة لعام 2025، والتي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، اهتمام الصحف البريطانية، فسلطت صحيفتا «ذي صن» و«إكسبريس» الضوء على هذه الاستراتيجية في عدديهما الصادرين أمس.

وذكرت صحيفة «ذي صن» في عنوانها أن دبي تخطط لأن تصبح الوجهة الأكثر استقبالاً للزوار في 2025، حيث تهدف إلى استقطاب 25 مليون زائر مقارنة مع 15.8 مليون سائح سنوياً حاليا. وأضافت أن دبي تسعى بذلك إلى حسم المنافسة لصالحها مع بانكوك، لندن، وباريس، وهي المدن الثلاث التي تسبقها على قائمة أكثر المدن استقبالاً للزوار على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر «ماستركارد لمدن الوجهات العالمية».

وأوضحت أن دبي تعتمد في تطبيق هذه الاستراتيجية على ضخ الأموال في مشروعات لإنشاء وجهات ومعالم سياحية جديدة، ومنها مركز «دبي سكوير» العملاق للتسوق قيد الإنشاء حالياً، والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار استرليني، بينما تعادل مساحته مساحة 100 ملعب لكرة القدم.

وتناولت «إكسبريس» الاستراتيجية الجديدة في موضوع عنونته كالتالي: «دبي تخطط لإقصاء بانكوك من على صدارة الوجهات الأكثر استقبالاً للزوار في العالم». وذكرت الصحيفة أن دبي تسعى وراء هذا الهدف من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة لاستقطاب الزوار إليها.