تفاؤل متزايد للقطاع غير النفطي الإماراتي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت «نورمان لوجيستيكس إس بي. زد أو. أو.» العالمية، التفاؤل المتزايد وعلى نحو متسارع بين الشركات العاملة في القطاع غير النفطي في الإمارات بشأن نمو القطاع. وأوضحت في تقرير عن تنبؤاتها بشأن آفاق النمو في الإمارات أن الشعور بالتفاؤل انعكس في إحجام عدد كبير من الشركات العاملة وزيادة أعداد العمالة بها.

ورصد التقرير عدداً من المشاهدات التي عكست التفاؤل، منها إقبال عدد كبير من الشركات غير النفطية العاملة بالدولة على إطلاق منتجات جديدة، وإطلاق مبادرات تسويقية مبتكرة، فضلاً عن إقبالها على المشاركة في «إكسبو دبي 2020».

وأضاف أن هذه الممارسات ساعدت الشركات غير النفطية على تنشيط الأسواق خلال العام الجاري عبر طرح منتجات جديدة، وبالتالي تلقي المزيد من طلبيات الشراء والتصدير.