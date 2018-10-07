«الهلال للمشاريع الناشئة» تقود جولة تمويل أوّلي لشركة «كيتوبي» لتكنولوجيا الأغذية

المصدر: دبي- البيان

قادت «الهلال للمشاريع الناشئة»، وهي ذراع رأس المال الاستثماري في شركة «الهلال للمشاريع»، جولة تمويل أولي لشركة «كيتوبي» الناشئة التي تدير شبكة ذكية من المطابخ لإنتاج الطعام وتوصيله نيابةً عن المطاعم. وشارك في عملية التمويل كذلك شركة «بيكو كابيتال»، شركة رأس المال الاستثماري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعتبر الاستثمار في «كيتوبي» جزءاً من استراتيجية الاستثمار التي أعلنتها الهلال للمشاريع في نوفمبر 2017، والتي تهدف لاستثمار 150 مليون دولار (548 مليون درهم) حتى عام 2020، عبر منصة الهلال للمشاريع الناشئة، في الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا حول العالم.

وسيتم تخصيص 50% من هذا المبلغ للاستثمار في شركات ناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت الشركة قد استثمرت في الأشهر الاثني عشر الماضية 46 مليون دولار في شركات ناشئة مبنية على التكنولوجيا وصناديق رأس المال الاستثماري، بما فيها قيادة جولة التمويل من فئة أ لـ «freshtohome.com»، وهي شركة هندية ناشئة أحدثت تغييراً في سلسلة تزويد الأسماك واللحوم.

وقال توشار سينغفي، مدير أول، الهلال للمشاريع الناشئة: بحسب الدراسات، يشهد هذا القطاع ازدهاراً كبيراً، ومن المتوقع له أن يحقق نمواً سنوياً في دول الخليج بنسبة أعلى من 7% ليصل إلى 196 مليار دولار في عام 2021 بالمقارنة مع 130 مليار دولار حالياً.

وتعمل شركة كيتوبي حالياً على تعزيز قطاع «الطعام حسب الطلب» واستخدام التكنولوجيا في تنشيط قطاع الأغذية والمشروبات. وإضافة إلى اهتمامها في مجال تكنولوجيا الطعام، أنجزت الهلال للمشاريع الناشئة العديد من الاستثمارات عبر مجالات تكنولوجية متعددة.