السعودية للأبحاث والنشر تطلق «المول» للتجارة الإلكترونية

المصدر: جدة - البيان

احتفلت الشركة السعودية للأبحاث والنشر مؤخراً بإطلاق موقع وتطبيق «المول» للتجارة الإلكترونية بحضور عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والشخصيات الإعلامية والمهتمين بالتجارة الإلكترونية، ونخبة من مؤثري سوشيال ميديا، وخبراء الموضة والتنسيق، ليشكل بذلك محطة جديدة تخدم التسوق الإلكتروني وتجمع بين المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية داخل المملكة وخارجها.

وأوضح رئيس تحرير مجلة سيدتي والرجل رئيس مشروع المول محمد فهد الحارثي أن تطور الصناعة يتطلب من الشركات الإعلامية التفكير بطريقة مختلفة وإبداعية، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه هذه الصناعة هي نفسها التي تفتح لها فرصاً جديدة وناجحة. وأشار إلى أن طرح هذا المشروع يأتي ضمن إطار تقديم خدمات للقارئ وبناء قنوات استثمارية جديدة، لافتاً إلى أن السعودية شهدت نمواً في مشاريع التسوق الإلكتروني وصلت نسبته إلى 86%.

ويقدم تطبيق «المول» مجموعة من الخدمات والتي تتضمن إمكانية الشحن المجاني لجميع مناطق المملكة من دون حد أدنى لقيمة المشتريات، كما أنّ الموقعَ يوفّر قسماً خاصاً للخصومات، من 30% إلى 70% وخدمةَ التوصيل المجّاني خلال 24 ساعة على خيار الدفع نقداً عند الاستلام، مع إمكان إعادة المنتجات في حال لم تناسب العملاء مجّاناً أيضاً.