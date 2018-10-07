تفاؤل متزايد بنمو القطاع غير النفطي

المصدر: دبي - سيد صالح

أصدرت شركة «نورمان لوجيستيكس إس بي. زد أو. أو.» العالمية مؤخراً تقريراً عن تنبؤاتها بشأن آفاق النمو الاقتصادي في الإمارات، وأفادت فيه بأن ثمة تفاؤلاً متزايداً وعلى نحو متسارع بين الشركات العاملة في القطاع غير النفطي في الدولة بشأن نمو هذا القطاع.

وأضاف التقرير أن هذا الشعور بالتفاؤل قد انعكس في إحجام عدد كبير من الشركات العاملة بالقطاع عن خفض أعداد العمالة بها، ما يعني أن هذه الشركات لم تفقد فاعليتها.

ورصد التقرير أيضاً عدداً من المشاهدات التي عكست هذا التفاؤل، منها إقبال عدد كبير من الشركات غير النفطية العاملة في الدولة على إطلاق منتجات جديدة، وإطلاق مبادرات تسويقية مبتكرة، فضلاً عن إقبالها على المشاركة في معرض «إكسبو دبي 2020».

وأضاف التقرير أن هذه الممارسات ساعدت الشركات غير النفطية على امتصاص تأثير التباطؤ في النمو خلال العام الماضي، وتحريك الأوضاع خلال العام الجاري، وذلك من خلال طرح منتجات جديدة، وبالتالي تلقي المزيد من طلبيات الشراء والتصدير.

وذكرت الشركة، التي يقع مقرها الرئيس في بولندا وتعد من أكبر الشركات المتخصصة في الخدمات اللوجستية على مستوى أوروبا والعالم، أن القطاع غير النفطي في الإمارات أبدى مرونة في التعامل مع التباطؤ الاقتصادي خلال العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بتسعير المنتجات، حيث عمدت غالبية الشركات العاملة في هذا القطاع إلى الإعلان عن أسعار ثابتة، كما لجأ البعض منها إلى خفض الأسعار.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن النمو الذي شهده اقتصاد الإمارات هذا العام كان ملحوظاً في كل القطاعات، وقد انعكس في صورة تدفقات أقوى للشركات والمشروعات التجارية الجديدة القادمة من الدول المجاورة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وعلاوة على ذلك، فقد سجلت طلبيات التصدير الجديدة ارتفاعاً خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.