تعاون بين معرض آيريس ومكتب أبوظبي للاستثمار

المصدر: أبوظبي- البيان

تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المعرض الدولي للعقارات والاستثمار «آيريس»، الذي سيعقد دورته العاشرة في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2018، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ومكتب أبوظبي للاستثمار، المعني بتشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة والترويج لإمارة أبوظبي وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

ويستقطب معرض «آيريس 2018» كبار المطورين العقاريين المحليين والأجانب، والوكلاء من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، ويقام ضمن الفعاليات المصاحبة له المؤتمر الدولي للاستثمار العقاري، «المواطنة والإقامة عبر الاستثمار العقاري»، والمطور العقاري.

وتأتي هذه الشراكة بين «آيريس للعقارات» ومكتب أبوظبي للاستثمار انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة وتشجيع الاستثمار. ومن المتوقع أن يشارك في هذه الدورة من المعرض أكثر من 125 شركة محلية وإقليمية ودولية لعرض مجموعة واسعة من المشروعات العقارية الكبرى، وبحضور أكثر من 12000 زائر.

وبناء على الاتفاقية يقدم مكتب أبوظبي للاستثمار الدعم لمعرض الدولي للعقارات والاستثمار (آيريس) كشريك استراتيجي في تنظيم «ملتقى أبوظبي للاستثمار 2018»، وهو مؤتمر استثماري متخصص يحتوي على عدة جلسات تضم مجموعة من الوزراء وقادة الأعمال، وعدداً من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المؤسسات الدولية والأكاديمية، حيث سيتمكن الحضور من الاطلاع على المميزات الاستثمارية في أبوظبي، وتحديد فرص الاستثمار الواعدة في الإمارة، وإقامة حلقة وصل بين المستثمرين والمطورين الرئيسي.

قال أحمد بن غنام الرئيس التنفيذي بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: فخورون بمعرض «آيريس» الذي يلعب دوراً محورياً في الاستثمار العقاري في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال جذب عدد كبير من العارضين والزوار الدوليين.

وتحقق الشراكة بين المكتب ومعرض «آيريس»، مجموعة من المزايا للشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأضاف: سنقدم دعمنا الشامل طوال فترة العرض ومتابعة التطورات بعد انتهاء الحدث، ورسالتي إلى جميع العارضين والزوار أن معرض «آيريس» سيثمر نتائج اقتصادية مميزة، نظراً لما تتمتع به أبوظبي من مزايا متعددة تجعلها في مصاف الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى ما أعلنت عنه حكومة أبوظبي مؤخراً حول برنامج التحفيز الاقتصادي الذي يهدف إلى تحفيز وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة.

وقال محمد الحوسني مستشار مكتب أبوظبي للاستثمار: من دواعي سرورنا أن نرى تنامي معرض «آيريس» واستقباله عدداً من العارضين والزوار رفيعي المستوى من الأسواق الدولية. وبناء على هذا التقدم، فإننا نتطلع لعلاقات طويلة الأمد للاستفادة من المعرض للترويج لإمارة أبوظبي في الأسواق المحلية والدولية.