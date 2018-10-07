«بن غاطي للتطوير» تفوز بجائزة في «سيتي سكيب للأسواق الناشئة»

المصدر: دبي - البيان

فازت شركة «بن غاطي للتطوير»، بجائزة في «سيتي سكيب للأسواق الناشئة» لعام 2018، التي تعد من أرقى وأهم الجوائز التي تحتفي بالتميز في مجال التطوير العقاري والهندسة المعمارية في المنطقة.

وتم الإعلان عن فوز مبنى «بن غاطي دايموندز» في فئة المشاريع السكنية ذات الأسعار المعقولة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم الثلاثاء 2 أكتوبر في دبي.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «بن غاطي القابضة»: « نجحت الشركة في توفير مشاريع عالية الجودة بأسعار معقولة وفي أوقات زمنية قياسية. وأضاف: «نحن نؤمن برؤيتنا التي تكمن في توفير مباني عالية الجودة وذات أسعار معقولة، حيث سمحت لنا رؤيتنا هذه بتحديد وإرساء معايير جديدة للمطورين الآخرين وتشجيعهم على تطوير مشاريع تستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط ».