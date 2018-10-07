نظرة مستقبلية مستقرة لغالبية البنوك الخليجية

المصدر: دبي - البيان

توقعت «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تكون البنوك الخليجية أفضل حالاً في العام القادم مما هي عليه الآن. مؤكدة أن النظرة المستقبلية مستقرة لـ 75% من البنوك الخليجية التي نُصنفها، والبالغ عددها 24 بنكاً. وذكرت متوسط التصنيف الائتماني للبنوك الخليجية هو BBB+.

ورجحت أن تشهد الأوضاع المالية لهذه البنوك استقراراً في 2019 ما لم يحدث أي تصاعد في المخاطر الجيوسياسية أو أي انخفاضٍ حاد في أسعار النفط.

وقالت «إس آند بي» في تقرير حديث: إنه بتطبيق البنوك الخليجية للمعيار الدولي التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فإنها تكون قد استوعبت معظم تأثير تراجع الدورة الاقتصادية على جودة الأصول لديها.

لذلك نعتقد بأن حجم الأصول التي انخفضت قيمتها، والتي نعرّفها على أنها قروض المرحلة 2 و3 وفقاً للمعيار التاسع، ستبقى مستقرة على الأرجح. ونتوقع بأن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً اقتصادياً أقوى في عام 2019 بنحو 2.8% ونعتقد بأن نسبة نمو الإقراض ستبقى ضمن نطاق أرقام فردية متوسطة.

وبنفس الوقت نعتقد أن تكلفة المخاطر ستستقر ما بين 1-1.5% من إجمالي القروض. ونتيجةً لتطبيق المعيار التاسع، فإن هامش المخصصات الذي جمعته البنوك الخليجية خلال السنوات الماضية أقوى الآن. ونعتقد بأن الربحية ستستقر لدى البنوك الخليجية.

نمو الإقراض

وتابعت: تحسن معدل نمو الإقراض قليلاً، ووصل إلى 4.7% على أساس سنوي في منتصف العام 2018. ونتوقع تسارعاً طفيفاً في النمو خلال العامين المقبلين ما لم تحدث أي صدمات غير متوقعة. حيث إن زيادة الإنفاق الحكومي، بدعم من المبادرات الحكومية الاستراتيجية، ستدعم نمو الإقراض.

4.4 % معدل نمو ودائع العملاء

وصل معدل نمو ودائع العملاء في الأنظمة المصرفية الخليجية إلى 4.4% على أساس سنوي في العام 2018 مقارنةً بـ 4.8% في العام 2017. ويفسر هذا التراجع الطفيف في المعدل تراجع معدلات نمو الودائع الحكومية في بعض البلدان.

وقالت (إس آند بي»: إن أوضاع التمويل لدى البنوك الخليجية تتمتع بمستوى مقبول. ويهيمن على التمويل الودائع الأساسية للعملاء، ويبقى استخدام تمويل الجملة محدوداً باستثناء عدد قليل من المُصْدرين الكبار والمتطورين. وبلغ معدل نسبة القروض إلى الودائع في النظام المصرفي الخليجي 88.4% في 30 يونيو 2018، مقارنةً بـ 87.8% بنهاية عام 2017.