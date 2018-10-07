أبيكورب: تنفيذ عدد مشاريع الطاقة المهمة بالمنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة

المصدر: دبي- البيان

توقع تقرير للشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدداً من مشاريع الطاقة المهمة التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، بالرغم من التغيرات والتقلبات الجيوسياسية المتلاحقة. وحسب ما ورد في التقرير فقد تم بالفعل تخصيص حوالي 345 مليار دولار لمشاريع قيد التنفيذ، في حين تم التخطيط لمشاريع بقيمة 574 مليار دولار، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة أبيكورب مؤخراً في مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر في مدينة مراكش بالمملكة المغربية. وقدم الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ «أبيكورب» الورقة الرئيسية للجلسة الوزارية الثالثة، والتي استعرض من خلالها أبرز ما جاء في أحدث تقارير الشركة لتوقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ «أبيكورب»: «تأتي مشاركتنا مكملة لدور أبيكورب الفاعل في تقديم تحليل لتطورات قطاع الطاقة، واستقراء آفاق ومستجدات القطاع، ومساعدة المستثمرين للتعرف إلى التوجهات والفرص السانحة واقتناصها. ومن دون شك، فإن مؤتمر الطاقة العربي في نسخته الحادية عشرة يعد منصة مثالية تتيح لنا مشاركة تقريرنا ومناقشته مع حضور يمثل نخبة من المهتمين بالقطاع».