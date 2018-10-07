«غرفة الشارقة» تنظم بعثة تجارية إلى البرتغال لتعزيز الاستثمار

المصدر: الشارقة- البيان

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة بعثة تجارية إلى جمهورية البرتغال خلال الفترة 8-10 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المتبادل بين إمارة الشارقة والبرتغال، في إطار العلاقات المتنامية بين الإمارات والبرتغال على مختلف الصعد.

وتستعرض البعثة خلال الزيارة التي يرأسها عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، مزايا وفرص الاستثمار في الشارقة.

وتشهد الزيارة تنظيم «الملتقى الثاني لرجال الأعمال الإماراتيين ــ البرتغاليين»، الذي سبق لغرفة الشارقة أن احتضنت نسخته الأولى في عام 2013، حيث يُلقي العويس كلمة الوفد، بحضور المهندس انجلو كورايا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية العربية البرتغالية، والدكتور لويس فيليب دي كاسترو هنريجيس رئيس وكالة الاستثمار والتجارة البرتغالية.

ويتخلل الزيارة توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين غرفة الشارقة والغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية. كما تشهد تحديث مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين غرفة الشارقة ووكالة الاستثمار والتجارة البرتغالية.

وتضم البعثة التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية العربية ـ البرتغالية، وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى البرتغال، محمد راشد ديماس عضو مجلس إدارة الغرفة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام بالغرفة وسلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال بمركز إكسبو، إلى جانب عدد من المسؤولين في الغرفة، وممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالإضافة إلى رؤساء عدد من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة.

وستقدّم فاطمة خليفة المقرب رئيس قسم التعاون الدولي في الغرفة عرضاً إلكترونياً حول فرص ومزايا الاستثمار في الإمارة. في حين سيقوم سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال في إكسبو الشارقة بتقديم عرض تعريفي بأهمية المركز وموقعه الاستراتيجي ودوره على الصعيدين الإقليمي والدولي.