طيران الإمارات ناقلة العام ضمن جوائز "أفييشن 100"

المصدر: البيان الالكتروني

نالت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، جائزة "ناقلة العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" ضمن جوائز "أفييشن 100" السنوية، التي تنظمها مجلة "إيرلاين إيكونوميكس"، والتي تكرم أفضل الناقلات الجوية أداءً، بالإضافة إلى أفضل الصفقات التمويلية والتأجيرية المبتكرة والناجحة التي تتم خلال العام. وقد جرى تسليم الجوائز خلال حفل عشاء المؤتمر السنوي 2018 الذي نظمته المجلة في دبي.

وحصلت طيران الإمارات وشركاؤها في العمليات التمويلية أيضاً على جائزة "صفقة العام المبتكرة"، بفضل صفقة استئجار خمس طائرات إيرباص A380. وتسلم الجائزة نائب رئيس أول الدائرة المالية في طيران الإمارات نيرمال غوفينداداس.

ويجري اختيار الشركات الفائزة بجوائز "افييشن 100" نتيجة مسح على نطاق واسع ضمن الصناعة وعملية تحكيم ورقابة صارمة. وقد نالت طيران الإمارات لقب "ناقلة العام" بفضل أدائها المالي والعائد على الراكب الكيلومتري، وطلبيات الطائرات، بالإضافة إلى استمرار عمليات توسيع الأسطول وشبكة المحطات.

وكانت طيران الإمارات حققت خلال السنة المالية 2017/ 2018 أداءً قوياً، حيث ارتفعت إيراداتها إلى 92.3 مليار درهم (25.2 مليار دولار أميركي) ، وسجلت أرباحاً قدرها 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار)، ونقلت أكثر من 58 مليون مسافر و2.6 مليون طن من البضائع.

وواصلت طيران الإمارات توسيع شبكتها، حيث تخدم حالياً أكثر من 160 وجهة في 86 دولة عبر القارات الست، بالإضافة إلى دخولها في العديد من الشراكات الاستراتيجية ، بما في ذلك مشاركة واسعة بالرمز مع فلاي دبي، حيث توفر هذه المشاركة حالياً أكثر من 200 وجهة فريدة، والمزيد من فرص السفر ومواصلة الرحلات للعملاء. وتواصل طيران الإمارات أيضاً العمل على تحفيز الطلب، مع تقديم تجربة رائعة على طائرات أسطولها، الذي يعد من بين الأحدث في الأجواء.

وتصدرت طيران الإمارات عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية مع التزامين مهمين بشراء طائرات جديدة في العام الماضي. فقد أعلنت خلال معرض دبي للطيران 2017 عن اتفاقية بقيمة 15.1 مليار دولار أميركي لشراء 40 طائرة بوينج 787-10 دريملاينر ستبدأ في تسلمها عام 2022.

وفي أوائل عام 2018، عززت الشركة التزامها نحو برنامج إيرباص A380 مع صفقة بقيمة 16 مليار دولار أميركي لشراء 36 طائرة إضافية من هذا الطراز. وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل في العالم لطائرات البوينج 777 وA380، وتؤكد طلبيات العام الماضي على التزام طيران الإمارات بتشغيل أسطول من الطائرات ذات الجسم العريض يتيح لها مواصلة إدخال مبتكرات وتحسينات جديدة على خدماتها ومنتجاتها المتميزة.