«حرة مطار دبي» أفضل سوق تجزئة للمرة التاسعة

المصدر: دبي - البيان

فازت سوق دبي الحرة للمرة التاسعة بجائزة أفضل سوق تجزئة في مطار للعام خلال حفل توزيع جوائز فرونتير، الذي اختتم مؤخراً في مركز كونغرس مانديليو إكسبو بمدينة كان الفرنسية.

وأقيم حفل توزيع الجائزة بالتزامن مع انعقاد المعرض السنوي لرابطة الأسواق الحرة العالمية، وتعد جوائز فرونتير بمثابة أوسكار صناعة تجزئة السفر، وتكرم أفضل الممارسات، وتحتفي بالابتكار والتميز في قطاع تجزئة السفر العالمي.

وأبدى كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة سعادته بحصول السوق على هذه الجائزة للمرة التاسعة منذ إطلاقها.

وأضاف: إن حصولنا على هذا التكريم جاء تتويجاً للكثير من العمل والجهد والمثابرة، وهذه الجائزة ستكون دوماً مثار فخر لنا، وأشكر المنظمين ولجنة الحكام على دعمهم، وأضم صوتي إلى صوت سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، في إهداء جائزة فرونتير إلى جميع العاملين في مؤسستنا.

وتواصل مبيعات سوق دبي الحرة نموها، ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها السنوية هذا العام إلى 2 مليار دولار. ومن أهم النقاط التي وضعتها لجنة التحكيم في الاعتبار عند منح الجائزة للسوق، توسع الأخيرة القائم في عروض التجزئة، وشراكتها مع موردين كبار.