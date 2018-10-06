«جيتكس شوبر» يعزز حلول المنازل الذكية

المصدر: دبي - البيان

عزز معرض جيتكس شوبر 2018، الفعالية الأضخم من نوعها على مستوى المنطقة في مجال المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، حلول المنازل الذكية عبر طرح أحدث المنتجات المنزلية الذكية المصممة لجعل الحياة أكثر سهولة.

وتختتم فعاليات المعرض اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، حيث دعا المنظمون المقيمين والسياح في دبي لاغتنام الفرصة في الساعات الأخيرة والاستفادة من التخفيضات الاستثنائية على أحدث المنتجات المنزلية الذكية المصممة لجعل الحياة أكثر سهولة.

ولا تغيب أجهزة التلفاز الذكية عن قلب أي منزل ذكي. ولهذا، تتألق عروض جيتكس شوبر بمجموعة خيارات متميزة من بينها الشاشات فائقة الوضوح بدقة 4 كي قياس 85 بوصة.

وبأسعار تنافس سعر الشاشات بقياس 75 بوصة قبل عام! بالإضافة لذلك، يقدم المعرض صفقات مميزة على أنظمة المسرح المنزلي، مع عروض تشمل خصومات بنسبة 40% على مكبرات الصوت جيه بي إل، وتخفيضات بنسبة 20%على أنظمة الصوت المحيطي من سوني مع خصائص دولبي أتومز.

حيث تقدم شركة جمبو هذا العرض للمتسوقين عند شراء التلفاز قياس 55 بوصة. ويتضمن المعرض أحدث أجهزة الراوتر اللاسلكية، وأنظمة التحكم بالحرارة، وحلول الاتصال بالإنترنت وكاميرات المراقبة المنزلية.

وكشف فيرجن راديو أول من أمس عن اسم الفائز بمسابقة «المنزل الذكي» إحدى الفعاليات المتميزة المتصلة بالمعرض. وتمكن أريان أجدري (24 عاماً) من الفوز بالجائزة التي تصل قيمتها إلى نحو 40 ألفاً ليحصد بذلك جهاز تلفاز ذكياً وهاتف آيفون إكس إس وكاميرا أرلو كيو ومنظم درجات الحرارة الذكي إيكوبي وحاسب ماك بوك إير وجهاز بلاي ستيشن برو وغيرها من أحدث الأجهزة الإلكترونية.

وعبر الفائز عن سعادته الكبيرة بالفوز وقال إنه ترعرع في دبي وكان يواظب على زيارة المعرض كل عام لما يوفره من عروض رائعة. كما أكد أن فرحة الفوز بهذه الجوائز القيمة تعجز الكلمات عن وصفها.

عروض

وتكتمل عروض الأسعار المميزة على آلاف المنتجات الحديثة مع العروض والباقات الترويجية وخطط الدفع الميسرة التي تقدمها البنوك المحلية. كما تتيح شركات التجزئة المحلية مثل إيماكس وجاكيز إلكترونيكس، وجمبو وشرف دي جي خدمات التركيب، وتقدم لعملائها النصائح التقنية التي تسهّل عليهم استخدام منتجاتهم الجديدة.

وتحافظ الهواتف الذكية على مكانتها في صدارة المنتجات التي يقبل عليها الزوار من بين 35 ألف منتج ضمن جيتكس شوبر، حيث يتيح المعرض أروع العروض التي تقدمها هواوي، وهونر، وآبل وسامسونج وغيرها من عمالقة الهواتف عالمياً. وفي تأكيدٍ على مكانة المعرض الرائدة في السوق، طرحت هونر هاتفها الجديد هونر 8 إكس خلال افتتاحية فعاليات المعرض أول مرةٍ في الإمارات.

تنافس

ومع تنافس العلامات التجارية على تقديم ذاكرةٍ أكبر، وخواص وظيفية أفضل، وشاشات أكثر وضوحاً، وكاميرات أعلى دقةً، يتيح المعرض أمام زواره الفرصة للحصول على الهاتف الذي يلائم احتياجاتهم وميزانياتهم، بالإضافة لعروض التخفيضات السريعة لفترات محدودة، وعروض البيع بالجملة في مختلف مناطق المعرض الذي يمتد على مساحة 15 ألف متر مربع.

وبهذه المناسبة، قال لي جينج، رئيس قسم المنتجات لدى هونر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: «نغتنم مشاركتنا في هذه الفعالية المتميزة لاستعراض أحدث منتجاتنا.

ونركز في دورة هذا العام من جيتكس شوبر على هاتف هونر 8 إكس الذي أطلقناه مؤخراً؛ حيث خصصنا للمرة الأولى جناحاً مكرساً لاستعراض التشكيلة الكاملة من هواتف هونر. وسيحصل كل متسوّق يشتري هاتف هونر الذكي في جناحنا على مجموعةٍ من الهدايا المتميزة بما في ذلك استعادة ثمن تذكرة الدخول للمعرض».

وأضاف: «انعقدت فعاليات جيتكس شوبر هذا العام في توقيت مثالي بالنسبة لعلامتنا، إذ تصادف اليوم الأول للمعرض مع موعد إطلاق هونر 8 إكس. حيث تكللت حملة حجوزات الشراء المسبق للهاتف الجديد في اليوم الأول للمعرض، باستلام المشترين للهاتف الجديد للمرة الأولى في الإمارات. ويمنحنا الإقبال الإيجابي الذي يشهده المعرض الدافع لتقديم عروض ترويجية ومفاجآت كبيرة في جناحنا».

تخفيضات

وأثناء مغادرته المعرض مع شاشة نيكاي الذكية فائقة الدقة، قال هشام علي وهو مقيم في دبي،: أتينا خصيصاً لشراء هذا التلفاز، الذي لن أتمكن من الحصول عليه بمثل هذا السعر المنخفض في أي مكان آخر، ونحن مسرورون بهذه الصفقة.

وقد سرني جداً خدمة الحصول على موقفٍ مجاني مقابل وصل الشراء، إذ سهل علينا عملية العثور على موقف للسيارة». وتقدم جاكيز تخفيضات على أجهزة تلفاز نيكاي من قياس 40 بوصة بسعر 749 درهماً، والنموذج فائق الدقة بقياس 55 بوصة بسعر 1499 درهماً.

كما قدمت ريما ناير ووالدتها، من الشارقة لحضور فعاليات جيتكس شوبر وشراء هواتف جديدة؛ وقالت ريما:

«أتينا إلى المعرض لشراء هاتف آيفون الجديد، وانتهى بنا الأمر مع هاتف هونر 8 إكس. وحصلنا معه على ميزان ذكي، وهو أمر ممتاز بالنسبة لي لأنني أحاول مؤخراً مراقبة لياقتي البدنية وصحتي. كما اشترينا وحدة تخزين خارجية بسعة واحد تيرابايت، وسماعات جديدة بأسعارٍ مذهلة. واستمتعت والدتي بوجود عربات الطعام، وقضينا وقتاً ممتعاً للغاية خلال تواجدنا في المعرض!».

تركيز خاص على التعلّم

يمكن لعشاق التصوير زيارة مدرسة نيكون للتصوير الفوتوغرافي يومياً بين الساعة 1 ظهراً ولغاية الساعة 9 ليلاً، حيث يمكنهم المشاركة مجاناً في جلسات تدريب مباشرة يقدمها خبراء نيكون، حول مبادئ وأسرار التصوير الفوتوغرافي، والتقاط صور الأزياء والموضة وتصوير الأجرام السماوية.

وبهذا الصدد، قالت ناريندرا مينون، المدير الإداري لنيكون: «لطالما شكلت مدرسة نيكون للتصوير الفوتوغرافي محور اهتمامنا. ويدفعنا شغفٌ كبير بعلامتنا التجارية نحو تعليم وتدريب عشاق التصوير الفوتوغرافي.

ونؤمن بأهمية تعزيز مهارات المصورين وتشجيعهم على استخدام الكاميرات والاستفادة من أقصى إمكانياتها. ويتخطى تركيزنا حدود السعي لتحسين المبيعات، ليغطي رعاية المصورين وتسليط الضوء على القيم التي يمكنهم التقاطها بعدساتهم. ومع إدراكنا لحاجة الإبداع إلى منصة تدريب وتعليم، نجحت نيكون في ملء تلك الفجوة وتلبية تطلعات هواة التصوير».

كاميرات

تقدم شركة نيكون العالمية المتخصصة في تصنيع الكاميرات إبداعاتها من كاميرات الجيل التالي - بما في ذلك زد 7، وكول بيكس بي 1000، ودي 3500 - بأسعار مخفضة خصيصاً لزوار جيتكس شوبر، مع سحب جوائز مفتوح لجميع متسوقي أجهزة نيكون خلال المعرض.