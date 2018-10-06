4131 شكوى تحلّها «اقتصادية دبي» في قطاع الإلكترونيات

المصدر: دبي - بشار باغ

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بحلّ 4131 شكوى قدمها مستهلكون ضد شركات عاملة في قطاع الإلكترونيات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، إن بند عدم الالتزام بشروط الاتفاق وبند وجود خلل في المنتج استحوذا على النسبة الأكبر من بنود شكاوى المستهلكين في قطاع الإلكترونيات بحصة تصل إلى 18 % لكل منهما، فيما شكّل بند الاسترداد النقدي 13% من إجمالي شكاوى القطاع، بالإضافة إلى 8 % حصة بند عدم الالتزام بشروط الضمان.

ولفت إلى أن 95 % من الشكاوى تم تقديمها من سكان الدولة مقابل 5 % من الشكاوى قدمها السياح.

ومن حيث توزيع الشكاوى على الجنسيات، احتلت الجنسيات العربية المرتبة الأولى بحصة 34 % من الإجمالي، تصدرتها الجنسية المصرية تليها الأردنية ثم السورية، فيما قدم المواطنون 29 % من شكاوى الإلكترونيات، فيما سجّلت الجنسيات الآسيوية 26 % من الشكاوى، وتصدرتها الجنسية الهندية تليها الفلبينية ثم الباكستانية، إلى جانب 3 % حصة الجنسيات الأوروبية وفي مقدمتها الجنسية البريطانية تليها الروسية ثم الألمانية،.

وبلغت حصة الجنسيات الخليجية من شكاوى الإلكترونيات 3 % وتصدرتها الجنسية السعودية ثم الكويتية، كما بلغت حصة افريقيا 3 % أيضاً وتصدرتها الجنسية النيجيرية تليها الكينية، مقابل 2 % من الشكاوى التي قدمتها جنسيات من الأميركتين وتصدرتها الجنسية الأميركية ثم الكندية ثم البرازيلية.