دبي عاصمة الابتكار ووجهة استشراف المستقبل

المصدر: دبي - وائل الخطيب

اعتبر تقرير دولي، نشر أمس، أن دبي تحتل مكانة ريادية في استشراف مستقبل الابتكار والتكنولوجيا والأعمال.

وأكد التقرير الصادر عن مجموعة «إكس بي آر إل إنترناشونال»، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية معنية بالشفافية في الأعمال، أن دبي التي تتمتع بكونها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم تعد أيضاً رائدة الابتكار والمعرفة.

حيث تضع الحكومة التكنولوجيا على رأس أجندتها، كما أن موقعها يمكّنها من الاستفادة من الفرص. وأشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي تحوّل إلى نقطة انطلاق مهمة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة جنوب آسيا سريعة النمو، حيث غالبية سكانها من الشبّان الأصغر سناً، والأكثر إلماماً بالتقنية. وأوضح أن الإمارة تشجّع شركات التقنية المالية بشكل فعّال من خلال مسرّع التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في المنطقة.