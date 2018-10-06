صفقات «سيتي سكيب» تؤكد حيوية القطاع العقاري

المصدر: دبي- البيان

أسدل معرض سيتي سكيب غلوبال الستار على فعاليات نسخة 2018 أول من أمس بصفقات مليارية وسط تسابق المطورين على طرح المشاريع النوعية وتوفير أفضل الخيارات للعملاء كما يؤسس لمرحلة جديدة من الازدهار العقاري في الإمارات والمنطقة.

وأكد المشاركون على أن الإمارات هي وجهة للمستثمرين ومنارة للباحثين عن النجاح والتميز لاسيما في القطاع العقاري.

وأكدت فعاليات الحدث تزايد ثقة المستثمرين في عقارات دبي لاسيما مع تعدد الخيارات وأسعارها التنافسية فضلاً عن مناخ الاستقرار الذي تتمتع به الإمارات مما يجعلها وجهة مميزة للأعمال والإقامة والسياحة وينعش الطلب العقاري.

مشاريع نوعية

وقدم أكثر من 300 مطور عقاري من 40 دولة في ماراثون استمر 3 أيام باقة من المشاريع السكنية والمكتبية النوعية كما تسابقت الشركات في استعراض تطورات مشاريعها فيما برز السوق الإماراتي وخاصة دبي كوجهة عقارية متألقة ومميزة.

وأكدت مصادر لـ «البيان» أن نحو 70 % من الزوار حضروا بنية الشراء أو التواصل مع المطورين وأن المبيعات المتوقعة في دورة 2018 تجاوز المليار درهم موضحةً أن الاتفاقيات والتعاقدات تتواصل عقب المعرض حيث يتم الكشف عنها تباعاً حيث تم تسجيل

617 عملية بيع سجلت بعد نسخة المعرض في دورته 2017 وأنه من المتوقع تنفيذ 1000 صفقة بيع كمحصلة للمشاركات في دورة هذا العام.

ماراثون عقاري

إلى ذلك أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت قبلة المستثمرين ومنارة لنجاح المشاريع العقارية وواحة مميزة للتطوير والازدهار.

جاء ذلك خلال زيارته لمعرض سيتي سكيب العالمي 2018 الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي على مدار 3 أيام.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إننا نشهد ماراثوناً عقارياً بامتياز استطاع أن يجمع المستثمرين في بقعة واحدة ليعرضوا مشاريعهم المميزة للجمهور، مبيناً أن المعرض يحوز على ثقة المستثمرين في المجال العقاري مما أهله لاستضافة 300 عارض من داخل دولة الإمارات وخارجها لتقديم نخبة من مشاريعهم في المعرض الذي يلتقي فيه المطور والمستثمر.

فعاليات مميزة

وأعرب عن فخره بهذه المعارض والفعاليات الهامة والمميزة والتي تسعى لتنظيم فعاليات الاستثمار والتطوير العقاري ومساعدة الأسواق الناشئة من خلال جمع المستثمرين والمطورين والمسؤولين الحكوميين والمختصين في القطاع العقاري كما يمكن المستثمرين من الاستفادة من هذه الفرصة.

وذكر رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدولة تسعى بشكل دائم ودؤوب لإيجاد منصات رائدة في كافة المجالات التي تستهدف إحداث النهضة ومن بينها معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالمي، والذي يعد وبجدارة منصّة رائدة في سوق العقارات الدولية.

حيث يمكن المستثمرين من تبادل الأفكار وعرض أبرز التطويرات وفرص الاستثمار في العقارات ،مانحاً الحضور فرصة عرض الأفكار والاستفادة من الخبرات والتجارب المميزة.