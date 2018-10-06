«تلغراف»: حقبة جديدة من الاستثمارات في أبوظبي

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن أبوظبي تقف على أعتاب حقبة جديدة من الاستثمارات، وذلك في إشارة إلى اعتزام مكتب أبوظبي للاستثمار، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، طرح إطار عمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بُغية تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة، وتحسين مستويات مشاركة القطاع الخاص في إنشاء بنية تحتية مدنية.

وضمان تقديم الخدمات في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والنقل والمواصلات. وأشارت «تلغراف» الى أن المكتب يعمل من خلال التعاون عن كثب مع الحكومة وشركاء القطاع الخاص من أجل استخدام المعايير المالية، الفنية والتنظيمية في استعراض وتقييم المشروعات المقترحة، والوقوف على مدى جدواها في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.