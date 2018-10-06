مؤتمر مركبات المستقبل ينطلق في أبوظبي نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

تنطلق في نوفمبر المقبل، فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لمركبات المستقبل بأبوظبي.

ويُعقد المؤتمر الذي تنظمه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) للمرة الرابعة بالتعاون مع ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط هذا العام في السابع والثامن من نوفمبر بمنتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، بالشراكة مع دائرة النقل بأبوظبي وبالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من الهيئات الاتحادية والمحلية.

وقال عبدالله عبدالقادر المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، إن «دولة الإمارات كانت في الطليعة في ما يتعلق بتطوير وسائل بديلة للتنقل بتقنيات مستدامة مع إعطاء الأولوية لتحويل النقل الجماعي إلى أنظمة أكثر كفاءة وذكاءً».

وأضاف المعيني قائلاً: «إن الثورة الرقمية والتقنية في قطاع المركبات مثل القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي لديها القدرة على تحويل منظومة التنقل بشكل كامل، ونحن في «مواصفات» ندرك أن الإمكانات الحقيقية لهذه التقنيات لا يمكن أن تتحقق بالكامل حتى يتم إعداد القاعدة التشريعية والفنية لها».