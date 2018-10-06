800 مشارك في قمة التصنيع والتجارة المستقبلية بدبي

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من «قمة التصنيع والتجارة المستقبلية»، التي تنظمها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالشراكة مع شركة «اكسبو تريد» المتخصصة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات.

وذلك يومي 8-9 أكتوبر 2018 في أتلانتس النخلة دبي، وذلك تحت رعاية معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في الدولة. ويجمع الحدث أكثر من 800 متخصص في مجال التصنيع من منطقة الشرق الأوسط للتعرف على أبزر الاتجاهات والتطورات التكنولوجية الجديدة التي ترسم تحولات قطاع التصنيع في المنطقة.

كما تقدم القمة رؤى حول مجالات التصنيع المستقبلية، وأبرزها «الثورة الصناعية الرابعة»، بصفتها من المحاور الأساسية وانتشار تكنولوجيات التصنيع المبتكرة، كما يعرض على هامش القمة، ابتكارات وتقنيات مزودي الخدمات ذوي الصلة والتي تدعم ممارسات التصنيع المستقبلية.

أهداف

وتتماشى أهداف هذه القمة مع استراتيجية دبي الصناعية 2030 والتي تهدف لأن تكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

حيث سيشارك أعضاء من لجان استراتيجية دبي الصناعية وممثلون من المجلس التنفيذي بالإضافة إلى مبتكري التكنولوجيا على المستوى المحلي والعالمي لبحث مواضيع مهمة مثل إنترنت الأشياء الصناعية ومصانع المستقبل والتوأمة الرقمية واستخدام الروبوتات، بالإضافة إلى مواضيع عديدة ذات صلة.

وتسعى النسخة الثالثة من القمة إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص المثالية في قطاعي التصنيع والتجارة، والتي لا تزال من المحفزات الرئيسية للاقتصاد في المنطقة.

حيث تقدم القمة منصة لتبادل المعرفة، وتعرض أمثلة حية من الواقع توضح تحديات وفرص التحول الرقمي في قطاع التصنيع. يغطي جدول أعمال البرنامج مواضيع تركز على دور التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي، واستراتيجية دبي الصناعية، والإمداد والتموين 4.0، والذكاء الاصطناعي، وتنامي صناعة الروبوتات، من بين مواضيع أخرى.

خبراء

ويشارك في الحدث أكثر من 40 خبيراً في المجال من شركات ضمن قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة في العالم، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا كمتحدثين وخبراء ومنهم أوي هنسن، نائب الرئيس (التصنيع 4.0) في بي أيه اس اف.

وريتشارد ألبرت، رئيس الابتكار الرقمي في بيريلي دويتشلاند، وأحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات في جافزا، موانئ دبي العالمية، وهيمانشو بالسل، رئيس قسم التكنولوجيا في إبيكور؛ وألكسندر فان ريت، الرئيس التنفيذي للعمليات في ماي دبي، وأندريه كراس، مدير الحسابات في دايفوكو، وفرانشيسكو ألفيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تابرورا، وغيرهم من المشاركين.

كما يشارك في الحدث أكثر من 20 جهة كرعاة، وهم: موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة لجبل علي كراع رسمي في المنطقة الحرة؛ وإبيكور كراع بلاتيني؛ ودايفوكو وتايبريورا كراع ذهبي؛ وواحة الصجعة الصناعية كراع فضي؛ وشينكا مانجمنت كشريك لين للاستشارات والتدريب.

بالإضافة إلى أومرون؛ واس آي سي كي؛ وفينيكس كونتاكت؛ وامينسا تكنولوجيا لابس؛ وادفانتك؛ واكم، ولويز إلكترونيك كرعاة الربط الشبكي.