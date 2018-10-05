3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي اكثر من 3.4 مليارات درهم وكانت أبرزها رهون بقيمة 2.1 مليار درهم من خلال 286 إجراء.

حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 587 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و 476 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 600 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 289 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4 تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة ورسان الثانية.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة الممزر كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2 و أخيراً مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها52 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

تصرفات أمس

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس اكثر من 455 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 119 مبايعة بقيمة 245 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 120 مليون درهم و 93 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 125 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة ورسان الثانية تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الممزر.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة الممزر كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

الرهونات تسجل 2.1 مليار

سجلت الرهونات خلال الاسبوع الماضي قيمة قدرها 2.1 مليار درهم منها 108 رهونات أراض بقيمة 1.6 مليار درهم و 178 رهونات فلل وشقق بقيمة 500 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 660 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 238 مليون درهم.

وسجلت الرهونات أمس قيمة قدرها 210 ملايين درهم منها 20 رهونات أراض بقيمة 160 مليون درهم و 40 رهونات فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 101 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 30 مليون درهم.