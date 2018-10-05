منطقة منافسات الألعاب في «جيتكس» تمنح المتسوقين أوقاتاً حافلة بالمتعة

المصدر: دبي - البيان

يحظى زوار مركز دبي التجاري العالمي حالياً بفرصة متميزة للتسوق من «جيتكس شوبر» المعرض الأضخم والأعرق من نوعه على مستوى المنطقة في المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية.

وبفضل ما يقدمه «جيتكس شوبر» من العروض الحصرية والتخفيضات لفتراتٍ محدودة على 35 ألف منتج، يتهافت الزوار من مختلف أنحاء الإمارات لخوض باقة متنوعة من تجارب التسوق التي تنطوي على الكثير من مزايا القيمة الإضافية، بما في ذلك منطقة «منافسات الألعاب» الجديدة كلياً.

وسيضطر عشاق الألعاب التفاعلية لانتظار دورهم لتجربة مجموعة من أحدث ألعاب «بلاي ستيشن 4» و«نينتندو» و«إكس بوكس» (مثل «فيفا»، و«سبايدر مان»، و«فورتشن»، و«أوفرووتش» و«سي إس جو»)، أو المشاركة في منافسات الألعاب الرقمية ضمن منطقة «منافسات الألعاب» وترقّب فرصة الفوز بمجموعة واسعة من الجوائز المجزية التي تشمل حقائب «كنومو» والتماثيل الصغيرة والكتب المصوّرة والألعاب.

وتم أمس إطلاق تحدي لعبة «فورتشن» على أجهزة «بلاي ستيشن 4» في منطقة «منافسات الألعاب»، حيث بدأ التسجيل للمشاركة في البطولة العالمية للعب المنفرد التي انطلقت 7 مساءً، بينما يمكن للزوار الراغبين بالمشاركة في بطولة لعبة «أوفرووتش» التوجه إلى منطقة «منافسات الألعاب» غداً السبت.

عروض مجزية

من ناحية ثانية، يوفر تجار التجزئة تشكيلة واسعة من العروض المجزية على أجهزة ألعاب الفيديو «إكس بوكس» و«بلاي ستيشن 4» و«نينتندو سويتش» في قاعات المعرض.

ويمكن للزوار شراء جهاز «إكس بوكس ون» بحوالي 1249 درهماً إماراتياً فقط، كما ستكون لهم فرصة الاختيار بين الكثير من باقات العروض على الألعاب. بينما تتوفر أجهزة «إكس بوكس» الأحدث من طراز Xbox One X 1TB مع 4 ألعاب فيديو مختلفة بسعر 2149 درهماً إماراتياً فقط.

كما يمكن للزوار شراء أجهزة «بلاي ستيشن 4» من طراز Sony PS4 1TB بحوالي 1468 درهماً إماراتياً، في حين تتوفر أفضل باقات العروض على أجهزة «نينتندو سويتش» بسعر يقارب 1599 درهماً.

وإلى جانب الأجهزة المخصصة لألعاب الفيديو يمكن لمحبي الألعاب على أجهزة الحاسوب زيارة جناح «ميكرو ستار إنترناشيونال» (إم إس آي) الذي سيتيح لهم فرصة تجربة عدد من أسرع أجهزة الحاسوب المخصصة للألعاب وأكثرها كفاءة على مستوى العالم.

وتأتي هذه الأجهزة الفائقة الأداء مع شاشة بحجم 17.3 بوصة بتقنية الوضوح الكامل FHD، ومعالجات Intel i9 من الجيل الثامن، وكروت الشاشة فائقة التطور وذاكرات الوصول العشوائي ذات السعات الهائلة.

علاوة على ذلك تتيح «إم إس آي» للزوار فرصة الفوز بأجهزة حاسوب مخصصة للألعاب وذلك عند مشاركة تجاربهم داخل جناحها على مواقع التواصل الاجتماعي.