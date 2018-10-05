«جرانت ثورنتون» تفتتح مكتباً في الشارقة

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «جرانت ثورنتون» إحدى الشركات العاملة في مجال استشارات الأعمال مكتبها الجديد في الشارقة، ويقدم المكتب مجموعة خدمات متكاملة في مجال التدقيق والاستشارات والمتطلبات الضريبية، بهدف دعم الشركات المحلية في الإمارة من أجل تعزيز أعمالها لتحقيق المزيد من النمو.

وتعكس هذه الخطوة الواعدة النمو المطرد الذي تشهده جرانت ثورنتون، حيث تسعى الشركة العالمية باستمرار نحو التقدم من خلال استراتيجيتها الطموحة مع العمل على مواكبة التحديات الاقتصادية المحتملة، لذا أطلقت الشركة مكتبها الثالث في الشارقة لتوفير تجربة أعمال فريدة من نوعها للعملاء في ظل الحاجة المتزايدة إلى خدمات التدقيق والاستشارات الضريبية.

وأعرب هشام فاروق الرئيس التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون في الإمارات العربية المتحدة، عن فخره بافتتاح الفرع الجديد للشركة في الشارقة.

وقال هشام فاروق: «يعَد افتتاح المكتب الجديد في الشارقة جزءاً من خطط التوسع للشركة، حيث حققت نمواً وصل إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، وهو نتيجة المستوى العالي من المهنية والخبرة والخدمات المتميزة التي نقدمها للعملاء في أبوظبي ودبي، حيث يحتاج العملاء إلى مستشارين محترفين وفريق عمل مبدع لديه رؤية مبتكرة لنقل أعمالهم من نموذج التشغيل الحالي إلى التطور الرقمي الجديد، وهو ما تتميز به جرانت ثورنتون، ولذا نتوقع استمرار الازدهار على هذا النحو خلال السنوات المقبلة».

ومن جهته، أشار أمجد ناصيف الشريك الرئيسي في مكتب الشارقة، إلى أن افتتاح المكتب الجديد يؤكد على التزام الشركة بدعم الأعمال التجارية لتنمية وتطوير وتوسيع عملياتها الأساسية في الداخل والخارج، وخاصة في ظل التطور الصناعي والسياحي الذي تشهده المنطقة، وتوفير البنية التحتية المتطورة ما يعزز نمو الإمارة.