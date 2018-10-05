أحمد بن سعيد: الابتكار طاقة تغذي النمو والازدهار

المصدر: دبي - البيان

بحضور ورعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، احتفلت حاضنة «انطلاق» للطيران والسفر والسياحة، التي أنشأتها مجموعة الإمارات بالمشاركة مع جنرال إلكتريك و«اتصالات الرقمية»، بمرور عامين على إطلاقها.

وحضر الحفل، الذي أقيم أمس في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات، ممثلون عن الجهات المشاركة وعدد من مسؤولي مجموعة الإمارات، بالإضافة إلى الفائزين خريجي الدفعات السابقة للبرنامج.

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بتقديم دروع تقديرية للفرق الأربع الفائزة بالفوج الرابع من برنامج الحاضنة.

وقال سموه: «الابتكار هو الطاقة التي تغذي النمو والازدهار الاقتصادي. وقد لعبت حاضنة انطلاق في العامين الأولين من انطلاقها دوراً مهماً في رعاية المبتكرين ورواد الأعمال بهدف إعادة تعريف صناعات السفر والسياحة والطيران. ولا يسعني إلا أن أتقدم بالتهنئة، ليس فقط للشركاء الرئيسيين للبرنامج، ولكن أيضاً للخريجين الذين سيشكلون قوة أساسية في دفع عجلة التقدم».

وجرى خلال الحفل الإعلان عن الفوج الرابع من الفرق الفائزة في برنامج حاضنة انطلاق. وسوف تتلقى كل واحدة من هذه الفرق الأربع تمويلاً قدره 50 ألف درهم، بالإضافة إلى برنامج تسريع لمدة شهرين في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال DTEC، حيث سيتم إرشادهم من قبل عدد من خبراء الأعمال البارزين وقادة الفكر والمدربين.

والفرق الأربع الفائزة، التي اختارها قضاة من الشركاء الرئيسيين للبرنامج من بين أكثر من 100 متقدم بعد برنامج تدريبي مكثف لمدة أسبوع هي: UIQT Inc، وAirspace، وTrips16، وTravezy. ويتضمن مشروع UIQT Inc تطوير منصة حجوزات سفر تتفهم تفضيلات المستخدم وتقدم اقتراحات للجولات التي حجزها أشخاص لديهم اهتمامات مشابهة، ما يتيح تجربة أفضل وأمتع.

ويركز مشروع Airspace على المبتكرات الصناعية الرقمية مع منتجه Blockbook، الذي يهدف إلى استخدام تقنية blockchain للتحقق السلس والتأكد من سجلات عمليات الصيانة للطائرات.

أما مشروع فريق Trips16 فهو عبارة عن سوق سفر تعليمية تربط بين المسافرين والطلاب الشباب مع مزودي الخبرات التعليمية وقادة الرأي لإعداد تجارب سفر فريدة. ويقوم مشروع Travezy على تطوير نموذج سفر معزز بمخزون يعتمد على blockchain ويوفر مبيعات Travezy Flash وعضوية Club Travezy للمسافرين.

وخلال الدفعات الأربع الأولى، تلقى برنامج حاضنة انطلاق تطبيقات من أكثر من 1000 فريق من مختلف مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم حتى اليوم الإعلان عن 16 فريقاً فائزاً، حيث حصل كل فريق على تمويل أوّلي واستخدام برنامج التسريع.

وتمنح مبادرة حاضنة «انطلاق»، التي أطلقتها مجموعة الإمارات وجنرال إلكتريك و«اتصالات الرقمية» في سبتمبر عام 2016، المبتكرين ورواد الأعمال والطلبة من دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة المشاركة ضمن حاضنة ترتكز على التكنولوجيا، وعرض أفكارهم والحصول على دعم وتمويل من الحاضنة لتطوير وتطبيق هذه الأفكار.